Nieuwe Hyundai Ioniq 5: dit weten we nu al

Door: BV

Nog heel even en Hyundai lanceert z’n eerste model in wat een elektrisch submerk moet worden: de Ioniq 5. Dat wordt de productieversie van de Hyundai 45 EV Concept die in september van 2019 werd voorgesteld. Het productiemodel behoudt heel wat cruciale kenmerken van die geslaagde concept.

Ioniq 5 heeft speciaal ontwikkeld EV-platform

Hyundai heeft al twee geheel elektrische modellen in het gamma: de Ioniq (zonder cijfer) en de Kona EV. Wat hier dan anders is? Wel, in tegenstelling tot de eerder genoemde hatchback en crossover, zal de Ioniq 5 alléén in een elektrische variant te krijgen zijn en niet in combinatie met verbrandingsmotoren. Het platform waarvan de nieuweling gebruik maakt, is een modulaire EV-architectuur. Daaruit zullen nog heel wat andere elektrische modellen ontspruiten, zonder combinaties met conventionele architectuur. Het platform zou daarom een hogere efficiëntie moeten bieden.

Gigantische hatchback

Uit de zopas vrijgegeven eerste teaserfoto’s mag blijken dat de Ioniq 5 schaamteloos de kaart van het design zal spelen. De hoekige lijnen roepen de sfeer op van een klassieke hot hatch van een jaar of… bwa… 45 geleden. Vandaar ook de naam van de concept. De afmetingen vertellen echter een heel ander verhaal. De wielbasis verklapt al dat de Ioniq eigenlijk veel groter is dan je zou denken. Beide assen houden 3 meter spreidstand aan. Ongeveer zoveel als in een Mercedes S-Klasse! Ook lengte (4,64m), breedte (1,89m) en hoogte (1,60m) zijn fors. De hoogte is bijvoorbeeld vergelijkbaar met die van de Hyundai Kona, een crossover. Hoe die forse maatvoering overkomt in realiteit, valt nog te bekijken.

Aan de Ioniq 5 hangt straks ongetwijfeld een fors prijskaartje. Dat verklaart waarom Hyundai Ioniq omdoopt tot (sub)merk, in navolging van een soortgelijke strategie bij onder meer BMW (i), Mercedes (EQ), Volvo (Polestar), Volkswagen (ID) en Seat (Cupra).

Hoe snel wordt de Ioniq 5?

De Zuid-Koreanen leren nog iets van de concurrentie: als je een forse financiële inspanning vraagt, dan kan je maar beter voor goede prestaties zorgen. De lanceeruitvoering van de Ioniq 5 krijgt 313pk uit twee elektromotoren (één per as, wat ook meteen vierwielaandrijving oplevert) en zal in de WLTP-cyclus 450km ver kunnen rijden. En vooral: hij zal overtuigend uit de startblokken schieten: van nul naar 100km/u neem 5,2 tellen in beslag. Meer bescheiden versies volgen later.

Thuis laden zal kunnen tot 2,3kW aan een normaal stopcontact. Eigenlijk is een 1- of 3-fasige wallbox daarvoor de enige valabele optie. Daarmee kan je tot 11kW per uur tanken. Dankzij 800V-technologie kan de Ioniq 5 aan een snellader de accu van 20 naar 80% vullen op een kwartier.

Wanneer komt de Hyundai Ioniq 5 op de markt?

De Ioniq 5 wordt later dit voorjaar geïntroduceerd. Nog voor hij in het echt te bekijken en betasten is, zal je hem kunnen reserveren. Ook dat is tegenwoordig gebruikelijk.