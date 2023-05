“Ze falen allemaal”: Tesla verplicht om 158.000 Model S en X terug te roepen

Door: BV

De Amerikaanse veiligheidswaakhond NHTSA (National Highway and Transportation Safety Agency) verplicht Tesla om 158.000 stuks van de Model S en Model X terug te roepen. Het gaat om alle exemplaren die gebouwd zijn tussen 2012 en 2018. Softwareproblemen kunnen volgens het toezichtsorgaan tot ongevallen leiden.

Storingen aan het infotainmentsysteem kunnen tot onveilige situaties leiden

Het probleem situeert zich bij het aanraakgevoelige scherm van de grote Tesla’s. Dat wordt door de fabrikant gebruikt voor de bediening van nagenoeg alle functies. De elektrische wagens hebben daardoor geen fysieke knoppen meer voor bijvoorbeeld de bediening van de airco, de aldaar verplichte achteruitrijcamera of de ruitontdooiing. Heeft het systeem een storing, dan is het mogelijk dat de bestuurder die functies niet meer kan bedienen. “Dat kan tot onveilige situaties en zelfs ongevallen leiden” en daarom moet Tesla er wat aan doen.

Verplichte terugroepactie

Dat de NHTSA het merk oplegt om de terugroepactie uit te voeren, is uitzonderlijk. In de meeste gevallen gaan merken er vrijwillig akkoord met een terugroepactie. Tesla heeft nu ook niet veel tijd meer. De Amerikaanse overheid hanteert strikte richtlijnen en wanneer een merk blijkt te talmen, dan schrijft ze gretig miljoenenboetes uit. Onder meer Mercedes kreeg in het verleden al een veeg uit de pan omdat het onvoldoende doortastend reageerde op een potentieel veiligheidsissue.

Elke Model S of Model X krijgt met het probleem te maken

Bij de NHTSA lijkt men niet zozeer wakker te liggen van een occasioneel softwareprobleem, wel van het feit dat elke Model S en Model X vroeg of laat gegarandeerd met het euvel te maken heeft. De fabrikant gebruikt flashchips die na vijf à zes jaar falen. Er zit een beetje variatie op afhankelijk van het gebruik, maar “ze falen allemaal”, zou Tesla aan de NHTSA bevestigd hebben.