Lada lanceert productoffensief, nieuwe Niva incluis

Door: BV

Renault zwaait al sinds 2016 de plak bij Avtovaz, het moederbedrijf van Lada. Vanuit Parijs wil men er Lada met de neus in een richting duwen. Daar kennen ze sinds de succesvolle transformatie van Dacia één en ander van. Met name in de voormalige Sovjetunie is het merk nog een speler van formaat. Eén nieuwe auto op vijf is een Lada. Het bedrijf moet een extra register opentrekken, wil het die positie handhaven tegen een zondvloed van goedkope Chinese modellen.

Nieuwe Lada Niva op komst

Lada komt met een heus productoffensief. De komende vier jaar worden vier nieuwe modellen aan de wereld voorgesteld. De opvallendste is een nieuwe Niva, al is dat ook zo ongeveer de laatste van het kwartet. In 2024 moet hij realiteit zijn en hij zal op deze concept car lijken.

Lada Niva is een begrip

De Niva staat al sinds 1977 in de catalogus van Lada. En terwijl niemand ooit zei dat hij liefdevol of goed in elkaar gezet was of overtuigde op vlak van comfort of materiaalkeuze, heeft het model wel een hele schare fans. Die roemen het model vooral om z’n terreineigenschappen. En er zijn ook liefhebbers voor het eenvoudige, schier tijdloze design. Genoeg opdat de nieuwe Niva er uiterlijk naar zal knipogen.

De huidige Niva behield sinds 1977 weliswaar zijn herkenbare vorm en basisarchitectuur, maar Lada nam het model met de regelmaat van de klok onder handen. In 2014 kreeg het model een opfrisser en in 2019 werd het nog op een nieuw interieur getrakteerd.