Toyota betaalt 180 miljoen dollar in emissieschandaal

Volgens de Amerikaanse overheid bezondigde Toyota zich aan “langdurige, systematische en doelgerichte schendingen van de Amerikaanse uitstootrichtlijnen”.

De Amerikaanse overheid startte in de nasleep van de dieselgate-affaire grootschalige onderzoeken naar heel wat verschillende autofabrikanten. Terwijl Volkswagen zich in het oog van de storm bevond en wellicht de grootste schuldige is, liepen er nog heel wat andere merken tegen de lamp. Onder meer Daimler (Mercedes) en FCA (Fiat-Chrysler) besloten ten aanzien van de Amerikaanse overheid te schikken.

Toyota schikt met Amerikaanse overheid in uitstootschandaal

Toyota gooit het nu ook op een akkoord met de Amerikaanse aanklager. Toyota zal 180 miljoen dollar betalen in een schikking, meldt persagentschap Reuters vandaag. Of het merk daarmee ook fout bekent, is niet duidelijk.

Of Toyota ook het bestaan van sjoemelsoftware wordt verweten, is niet duidelijk. De overheid gebruikt in haar omschrijving van de aanklacht immers bewoordingen die voor interpretatie vatbaar zijn. Concreet wordt Toyota bijvoorbeeld verweten dat het de overheid niet of laattijdig op de hoogte bracht van defecten of onregelmatigheden bij de emissiesystemen van z’n voertuigen. Het wordt ook verweten dat het herstellingen in het kader van verplichte terugroepacties op de lange baan schoof.

De bewering is dat de Japanse fabrikant “zich niet hield aan de richtlijnen van het Amerikaanse Milieu- en Volksgezondheidagentschap en dat zulks resulteerde in financieel voordeel voor Toyota en overmatige uitstoot van verontreinigende stoffen”.