Renault 5 komt terug

Door: BV

Om Renault terug op de rails te krijgen, herschikt het merk niet alleen z’n activiteiten en zoekt het niet alleen naar meer synergieën. Tegenwoordig is geen toekomstplan compleet zonder bootlading nieuwe elektrische modellen. In Parijs stelt men niet teleur. In het toekomstplan van Renault staan er maar liefst zeven. Allemaal moeten ze tegen 2025 op de markt zijn. Een moderne belichaming van de gevierde Renault 5 die voor het eerst in 1972 op de markt kwam (zie hier), moet daarvoor enthousiasme opwekken.

Moderne Renault 5 in de maak

De ontwerpers bij Renault goten de klassieke proporties van de 5 in een moderne mal. En om het allemaal nog wat extra stoer te maken, mocht de Renault 5 Turbo model staan. Dat was destijds al een fenomeen.

Uit de afbeeldingen van het prototype valt af te leiden dat 5 een vijfdeurs wordt. Het formaat lijkt vergelijkbaar te zijn met dat van de huidige Renault Zoe. Dat zou aansluiten bij de historische positionering van de auto. De stamboom loopt immers van de huidige Clio naar de 5. En die Clio is dan weer vergelijkbaar met de Zoe die ondanks wel nog grondig onder handen werd genomen, maar al sinds 2012 in de catalogus staat.

Elektrisch, maar meer weten we er niet van

Renault warmt op met het uiterlijk van de nieuwe R5, maar behalve het lijnenspel is er nog weinig om je op te verlekkeren. De laadpoort zit verstopt onder het logo op de neus. Dat is zowat het enige technisch relevante feitje dat de Fransen nu al kwijt willen.