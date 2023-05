Eerste test: Mercedes EQA

Door: BV

Mercedes zet z’n elektrificatieprogramma door. Dat moet straks ten minste één zuiver elektrisch model per segment omvatten. De EQC, de elektrische evenknie van de GLC, kennen we al. Van de komst van een EQS, ‘de S-Klasse onder de elektrische auto’s’, maken de Duitsers evenmin een geheim. En er komen ook nog een EQB (naast de GLB) en naast de E-Klasse komen er zelfs twee elektrische varianten: een berline en nog maar eens een crossover.

Maar eerst is het tijd voor de EQA. Zeg maar de elektrische evenknie van de Mercedes GLA. Kwestie van consequent te zijn in de vergelijkingen.

Elektrische Mercedes naast GLA

De concrete details, specificaties en foto’s geeft Mercedes over luttele uren vrij. De eerste rij-indruk van Auto55.be is intussen al een feit. Dat het hier om een crossover gaat die zich zal presenteren, ook op stilistisch vlak, als een klein broertje van EQC zal niemand verbazen. Je mag erop rekenen dat Mercedes enkele details als een horizontale lichtbalk aan voor- en achterzijde, zal doortrekken, net als de stijl met zachte contouren.

Gebaseerd op A-architectuur van Mercedes

Aan de binnenzijde vind je niet de verticaal opgestelde tablet die de Duitsers introduceerden op de nieuwe S-Klasse. Die wordt gemeengoed bij Mercedes. Dat hij hier niet aanwezig is, heeft echter alles te maken met de architectuur. Die wordt immers gedeeld met de A-lijn van het merk en daar neemt hij bijgevolg de boordplank met het brede scherm van over. Het plaatsaanbod is eveneens vergelijkbaar met dat van de Mercedes GLA.

Hoe ver rijdt de nieuwe Mercedes EQA

De accuset van de EQA 250 die we hier kort bij het oor nemen, geeft het model volgens het merk een WLTP-actieradius van meer dan 420km. Die forse accu zit onder de vloer, waar je er eigenlijk weinig van merkt al valt bij de eerste rijindruk wel op dat hij z’n aanzienlijke gewicht (nog even niet bekend, maar we rekenen op twee ton) niet helemaal camoufleerd.

Van de elektromotor, die in casu louter de voorwielen bedient, wil Mercedes nu al kwijt dat hij 190pk opwekt. Voor z’n gewicht lijkt dat niet zo indrukwekkend, maar de EQA komt toch opvallend vlot van z’n plek weg. Vooral tot 50km/u gaat het snel. In natte, koude omstandigheden is de trekkracht in elk geval van die aard dat de voortrein soms grip moet zoeken. Doorstomen tot een snelwegtempo gaat vlot, maar niet zo explosief als bij sommige andere EV’s.

Variabele regeneratie optimaliseert rijbereik

Het stuurgevoel is aangenaam lineair, het heeft een degelijke centreerneiging, vooral op een goed wegdek is de EQA stil en omdat Mercedes hier niet overdreef met de velggrootte was de demping comfortabel, zonder zompig te zijn. Je krijgt achter het stuur dan ook een gevoel van welbehagen dat mijn inziens alleen doorprikt wordt door overijverige Mercedes-ingenieurs. Zo is bijvoorbeeld de regeneratiefunctie variabel. Ik bespaar de technische uitleg, maar ook als je niet gebruik maakt van de weinig intuïtieve schakellepels aan het stuurwiel (die nu net als bij Audi dienen om de regeneratiegraad aan te passen), speurt de EQA om zich heen om in jouw plaats te redeneren. Het gevolg: het wordt niet voorspelbaar of je bij het lossen van het gaspedaal snel zal afremmen of nauwelijks. Het gevolg: je kan niet anticiperen, alleen reageren. Ook bij de Audi e-Tron irriteerde dat me, al zal Mercedes straks in navolging van Audi zeggen dat bijna niemand anders daar last van heeft.

Hoe ver geraakt de Mercedes EQA?

Deze EQA250 wordt steevast voorzien van een DC-lader van 100kW, wat ervoor moet zorgen dat je met de nodige voorbereiding (ja, je GPS vlooit natuurlijk zelf uit waar je onderweg kan gaan laden), ook langere ritten kan aanvangen. Je kan tot 80% van de accu bijtappen in minder dan een half uur. Het feitelijke elektriciteitsgebruik van de EQA in de gemengde cyclus of - belangrijker wanneer je ver wil rijden - aan een constante hoge snelheid konden we niet optekenen. Dat is voor de detailtest.