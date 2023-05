EQA moet Mercedes-klant aan de stekker krijgen

Door: BV

Na de reeds gekende EQC wordt vandaag de kleinere EQA voorgesteld. ‘EQ’ is het label dat bij Mercedes is bedacht voor de elektrische modellijn, terwijl de A hier staat voor de klasse waarin de auto uitkomt. Je mag er dus van uitgaan dat dit in het elektrische aanbod van de constructeur het instapmodel wordt. Voor de voorzienbare toekomst, tenminste.

20.000 duurder dan Mercedes GLA

In tegenstelling tot sommige andere merken, maakt Mercedes geen gebruik van een specifiek ontwikkelde elektrische architectuur. Zo is de EQC eigenlijk een GLC, waar wat andere componenten in getransplanteerd werden. Beide auto’s worden ook gewoon op dezelfde band gemaakt. Wat andere koetswerkpanelen zijn er vooral om het prijsverschil voor de klant verteerbaarder te maken.

Bij deze EQA wordt precies hetzelfde recept gevolgd. Z’n architectuur is die van de GLA, maar hij kreeg een koetswerk met een specifieke uitstraling. De opvallendste kenmerken zijn weerom de gladde zwarte grille (zonder openingen, want die zijn niet nodig) en de lichtlijnen die zich zowel voor- als achteraan over de breedte van de auto uitstrekken. Een uniek uiterlijk, dat niet al teveel strenge Duitse accenten vertoont, maar net als de EQC ook Aziatische stijlinvloeden lijkt te incorporeren.

En dan is er de prijs. Wordt een GLA van jou vanaf 36.595 euro, dan kost deze geëlektrificeerde variant in ons land al meteen 56.395 euro. Er komt dus bijna 20.000 euro bij. Voor dat geld krijg je de EQA 250 (waarvan je hier nu al de eerste rij-indrukken vindt), met een 66kWh accu die goed is voor 426km WLTP-rijbereik.

Hoe snel kan de Mercedes EQA opladen?

Thuis of op het werk laden gebeurt bij voorkeur aan een wallbox. Daar kan je van 10 naar 100% tappen in 5:45u. Het kan ook sneller. De DC-laadfunctie ondersteunt een energietransfer van 100kW, wat voldoende is om de lithium-ion accu van 10 naar 80% te stuwen op een half uur tijd.

Deze instap-EQA heeft 190pk en 375Nm die door één elektromotor aan de voorwielen worden gevoed. De honderdsprint is geschiedenis is 8,6 seconden. De topsnelheid is afgeregeld op 160km/u. Later komen nog krachtiger versies. Mercedes belooft een grotere accu met meer dan 500km reëel rijbereik en vermogens tot 272pk, in zo’n geval wordt dat aan de vier wielen geserveerd.

Minder koffer, meer bling in de Mercedes EQA

Het interieur vertoont veel overeenkomsten met dat van de GLA, al heeft Mercedes het nodig geacht om ook hier een specifiek accent te leggen in aankleding sierlijsten en een extra dosis sfeerlichteffecten. Mercedes introduceert hier ook blauwe of roos gouden accenten. De technologische ruggengraat is ook hier weer het MBUX-systeem met een breed vlak scherm. De opbergruimte onder de koffervloer wordt grotendeels geofferd aan elektronische componenten. De resterende opslagcapaciteit is 340l met de achterbank in gebruik en tot 1.320l wanneer ze wordt platgelegd.