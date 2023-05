Nieuwe instapversie maakt Porsche Taycan goedkoop(er)

Door: BV

Porsche verkocht vorig jaar meer dan 20.000 stuks van de Taycan. De toplui van het merk zijn daarover in hun nopjes. Nu de eerste piek stilaan wegebt, introduceert het merk uit Stuttgart ook de meest betaalbare variant van de elektrische vierzitter. Die heet Taycan zonder meer, terwijl de andere versies allemaal een toevoegsel hebben. De snelste telg, die als eerste werd geïntroduceerd, is bijvoorbeeld de Taycan Turbo S. Je kan je vragen stellen bij de technische achtergrond van de marketeer die dat besliste.

Alleen met achterwielaandrijving

De Taycan heeft in deze uitvoering louter achterwielaandrijving. En er zijn weerom een hoop excuses om de prijs weer verder aan te dikken. De standaard stalen ophanging kan vervangen worden door een luchtvering. De standaardaccu van 79,2kWh geeft de Taycan een continu vermogen van 326pk en een rijbereik van 431km (WLTP). Maar er is ook nog een grotere ‘performance’-batterij van 93,4kWh (6.255 euro extra) die gekoppeld wordt aan een elektromotor met een nominaal vermogen van 380pk en goed is voor een rijbereik van 484km. Beide batterijen kunnen aan een snellader 80% van hun opslagcapaciteit verzadigen in minder dan 23 minuten.

Omdat die grotere accu ook meer weegt zijn de prestaties van beide versies precies gelijk: met lanceerhulp (waarbij korte tijd een piekvermogen van respectievelijk 408 en 476pk wordt opgewekt) gaan beide versies naar 100km/u in precies 5,4 seconden. De topsnelheid is steevast afgeregeld op 230km/u.

Abonnement op opties

Aan de binnenkant kan je ook hier beroep doen op een aanraakgevoelig kleurenscherm. En zoals dat straks bij nog wel meer merken gemeengoed wordt, kan je nu ook opties kopen of huren via die boordcomputer. Porsche biedt op die manier onder meer Porsche Intelligent Range Manager (PIRM), Power Steering Plus, Active Lane Keeping Assist en Porsche InnoDrive aan. Die extra’s worden gewoon ‘online geactiveeerd’.

Hoeveel kost de Porsche Taycan?

Porsche België biedt de Taycan aan vanaf 86.185,88 euro. Dat is ruwweg 24.000 euro minder als de Taycan 4S die tot op heden de rol van instapper voor z’n rekening nam. De optielijst is lang en prijzig.