Welke automerken komen sterker uit de coronacrisis?

Door: BV

In de Europese Unie (zonder Engeland) werden afgelopen jaar precies 9.942.509 nieuwe auto’s in het verkeer gebracht. Een jaar eerder, in 2019, waren dat er nog 13.028.948. Een daling van 23,7 procent die in recente tijden ongezien is. Een oorzaak voor die scherpe duik aanwijzen is niet moeilijk: de coronavirusuitbraak en de daarbij horende lockdown, productie-onderbrekingen en economische gevolgen.

Europese automarkt zakt onder 10 miljoen

Er zijn intussen wel tekenen van herstel. In december werden in Europa 1.031.070 nieuwe auto’s in het verkeer gebracht. Een cijfer dat slechts 3,3 procent onder dat van december 2019 ligt. Tegelijk is duidelijk dat er van een inhaalbeweging vooralsnog geen sprake is. Slechts in een handvol kleine landen, waaronder Tsjechië, Denemarken en Ierland, werden in december meer nieuwe auto’s ingeschreven dan een jaar eerder.

Op alle grote markten is er sprake van een aanzienlijke terugval. De Franse automarkt daalde in 2020 met 25,5 procent, de Duitse met 19,1 procent, Spanje ging 32,3 procent achteruit en Italië gaf 27,9 procent prijs. In Engeland, dat niet meer wordt meegerekend in bovenstaande Europese cijfers, bedroeg de daling ook 29,4 procent.

Iedereen verliest, maar de ene al wat meer dan de andere

Het is duidelijk dat de premiummerken in Europa minder te lijden hadden onder de coronacrisis dan de zogeheten ‘generalisten’. Porsche gaf in een markt die 23,7 procent daalde, slechts 10,1 procent toe. BMW ging 15,6 procent in de min, Mercedes zakte 14,1 procent. Ook Toyota (-12,5%) en Skoda (- 14,9%) deden merkbaar beter dan de markt.

Tegelijk zijn er ook enkele uitgesproken verliezers. Opel gaf meer dan 40 procent prijs en Jaguar dook 46,7 procent onder de cijfers van vorig jaar. Smart deed zelfs 76 procent slechter, maar dat heeft dan weer vooral met de keuze te maken om nog uitsluitend elektrische auto’s aan te bieden. Ford zit ook in niet al te beste papieren. Daar doken de cijfers 30,6 procent omlaag.

Gaan Mazda en Honda straks ook weg uit Europa?

Om wat perspectief te bieden: Mitsubishi dat besloot zich uit Europa terug te trekken, sloot 2020 af met een volumevermindering van 28,7 procent. Het presteert daarmee beter dan Honda dat 30,8 procent moest prijsgeven of Mazda dat zelfs een schier dramatische 42,5 procent moet inleveren. Mazda verkocht in Europa niet eens 120.000 auto’s. Honda geraakt tenauwernood voorbij de 80.000. Cijfers die vraagtekens plaatsen bij de langetermijnperspectieven van die constructeurs op de Europese markt.