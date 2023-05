Dubbel zo veel bestelwagens op Belgische wegen dan 20 jaar geleden

Door: BV

In 2010 werden in ons land op één jaar tijd 50.000 nieuwe bestelwagens ingeschreven. Zeven jaar later was dat aantal al met de helft toegenomen. In 2019 piekte het aantal nieuw ingeschreven bestelwagens zelfs tot meer dan 80.000. Dat heeft volgens vakorganisatie Febiac te maken met de cruciale rol die bestelwagens vervullen in de economie, terwijl ook de explosie van pakjesdiensten niet miskend mag worden.

Bestelwagenmarkt houdt beter stand tijdens coronacrisis

Bij de eeuwwisseling telde het Belgische wagenpark nog precies 399.562 bestelwagens. In 2010 was dat al opgelopen tot 594.750. Eind 2020 reden al 829.416 bestelwagens rond op de Belgische wegen. Het jongste jaar daalde het aantal ingeschreven nieuwe bestelwagens weliswaar met 12,2% (van 81.219 in recordjaar 2019 naar 71.313), maar de afname was gevoelig lager dan in de personenwagenmarkt.

Dieselmotor domineert bestelwagenmarkt

Van alle ruim 800.000 bestelwagens op de Belgische wegen, wordt 91,2 procent aangedreven door een dieselmotor. Bij de nieuwe wagens is dat percentage zelfs nog iets hoger: 93,1 procent. Febiac blijft onderlijnen dat de dieselmotor een beschikte oplossing is om zwaardere en beladen voertuigen te verplaatsen met een ‘minimaal brandstofverbruik’. In 2020 kozen ook 990 klanten voor een aardgasuitvoering terwijl er amper 446 nieuwe elektrische bestelwagens werden ingeschreven.

Wat zijn de populairste bestelwagens?

De top 5 van de meest verkochte bestelvoertuigen in ons land bestaat uit de Ford Transit Custom (4.073 stuks in 2020), Renault Master (3.835), Mercedes Sprinter (3.512), Renault Kangoo (3.378) en de Peugeot Boxer (3.329).