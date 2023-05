Meer dan 1 miljoen stuks: dit is de best verkochte auto ter wereld

Door: BV

Het is Toyota dat de best verkopende auto ter wereld in de catalogus heeft: de Corolla. Al voor het derde jaar op rij overigens. In 2020 werden er 1.134.262 stuks van verkocht. Dat is 8,8 procent minder dan vorig jaar, waarvoor de coronacrisis met de vinger wordt gewezen.

Toyota hoeft niet meteen te vrezen voor tanende populariteit voor de Corolla want de Japanse motorgigant pikt ook de tweede stek in met de Toyota RAV4. Daarvan werden er 971.516 aan de man gebracht. Dat is zelfs bijna 2 procent meer dan in 2019, wat wellicht te maken heeft met de verkoopimpuls die een recente generatiewissel met zich mee bracht.

Honda zakt verder weg

Op plaats drie en vier vinden we Honda’s. De eerste is de CR-V, de tweede is de Civic. Het merk zou ongetwijfeld hoger kunnen scoren, mocht het zich beter in Europa verankeren. Op ons oude continent verwordt het bedrijf tot een nichespeler. In 2020 gaf het in de EU bijna 40% volume prijs. De CR-V tikte af op 705.651 stuks (-13,2%), de Civic op 697.945 exemplaren (-16,3%).

Volkswagen Golf tuimelt omlaag in overgangsjaar

Pas op de vijfde stek vinden we de eerste Volkswagen. En, neen het is niet de Golf. Die hatchback is met een daling van 29 procent omlaaggetuimeld naar de achtste stek. Een deel van die daling kan verklaard worden door de recente generatiewissel. Volgend jaar zal blijken of de nieuwe, achtste generatie van de Golf, misschien minder enthousiast wordt onthaald. In Europa behield de Golf in elk geval wel zijn titel van publiekslieveling. De vijfde plaats wordt inmiddels ingenomen door de Tiguan, al geeft ook die 18,8 procent prijs.

Op de zesde stek staat de Toyota Camry (nu weer te koop in Europa al gaat het om eerder marginale volumes), op 7 staat de Nissan Sylphy (een middenklasse sedan die vooral Chinezen moet bekoren), op 9 staat de VW Lavida (ook een vierdeurs voor China) en op de tiende plek staat de Hyundai Tucson.