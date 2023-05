Hyundai Tucson op sneakers

Door: BV

Hyundai heeft van de nieuwe Tucson nu ook de N-Line voorgesteld. Dat is een opsmukpakketje dat geen technische aanpassingen omvat en je kan combineren met alle bestaande motorversies, de instapdiesel uitgezonderd.

Hyundai Tucson N-Line

De sportieve outfit omvat een nieuwe grille die (nog) wat breder en hoger is dan die van het standaardexemplaar, een andere bumper met grotere luchtinlaten, donker koplampen en zilverkleurige beschermplaten onderaan de bumpers. De spuitafdeling mag wat meer componenten in de lak zetten en je krijgt meteen 19-duims lichtmetalen velgen.

Aan de binnenzijde gaat Hyundai voor het obligate rood. Er wordt niet alleen een hoop van dat garen doorgedraaid (voor allerlei stiknaden), er is ook rode piping voor de zetels en nogal wat pixels op het scherm voor je neus kiezen nu voor die strekking. Daarnaast is er ook nog Alcantara voor de bekleding, zijn er lichtmetalen pedalen en is er een zwarte hemelbekleding.

Rijdt de Hyundai Tucson N-Line ook sportiever?

Wie z’n Tucson toevallig bestelt met een gestuurde ophanging, krijgt wel een N-programma dat wat prutst met de parameters van de stuurbekrachtiging, schokdempers en pedaalrespons. Kwestie van toch iets driftiger over te komen.