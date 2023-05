Tesla blaast Model S, Model X nieuw leven in

Door: BV

Het wil niet zo goed meer vlotten met de verkoop van de Tesla Model S en Model X. De twee grote modellen van de Amerikaanse EV-fabrikant lijken wel in ongenade gevallen. Tesla geeft ze daarom een opfrisser en pakt nog maar eens uit met spectaculairdere versies.

Het is vooral de Tesla Model S die een beetje begint te kreunen door de tand des tijds. Dat model werd al in 2011 voorgesteld en 9 jaar, dat is oud. En dat voor een bedrijf dat beweert altijd vooruit te lopen op de rest.

Meer dan 1.100pk!

Toch is er ook nu weer spectaculair nieuws. Elon Musk pakt immers uit met een nieuwe versie die - je raadt het al - weer sneller is dan voorheen. De Plaid had al meer dan 1.000pk, belooft naar 100km/u te snellen in een seconde of twee, haalt een topsnelheid van 322km/u “met de juiste banden” en heeft een rijbereik van meer dan 600km. En er komt nu ook een Plaid + met meer dan 1.100pk die nog iets sneller is en (misschien belangrijker) ook tot 800km ver kan rijden. Een Plaid-versie komt er ook van de Model X.

De grille is terug

De twee uit de kluiten gewassen loebassen krijgen ook een uiterlijk dat een klein beetje herwerkt is. Tesla lijkt daar de inspiratie een beetje kwijt te zijn. Bij de vorige facelift verdween de smalle namaakgrille op de snoet en nu komt die weer terug.

Nieuw interieur

Waar je het grootste nieuws kan rapen ia aan de binnenkant. De twee modellen krijgen een nieuw interieur met drie nieuwe schermen. Dat op het dashboard verandert van oriëntatie: horizontaal in plaats van verticaal. Dat is 17” groot. Voor de bestuurder zit er nog één dat 12,3” meet. En het derde scherm? Dat is 8” groot en zit achteraan. Tesla zegt ook dat de rekenkracht van de computers nu kan wedijveren met die van de beste spelconsoles. Dat lijkt erg belangrijk te zijn, aangezien er ook effectief verschillende games op draaien.

Er gaat ook nogal wat aandacht naar het stuur, dat weggerukt lijkt te zijn uit K.I.T.T. van Knight Rider. Het is niet rond en het heeft ook geen conventionele hendels meer. Musk lijkt er andermaal op te gokken dat een gadget de verkoop van z’n modellen stimuleert. Het zou niet voor het eerst zijn dat hij daar gelijk over krijgt.

Hoger, lager

De meer huis-tuin-en-keuken Model S is voortaan de dual-motor Long Range, die zo’n 600km ver moet komen en nog altijd in dik drie tellen naar 100 spurt. Maar die wordt nu wel weer flink duurder. In de VS komt er zo’n 10.000 dollar bij en in Europa zal dat in dezelfde grootteorde liggen. De jongste tijd verlaagde Tesla nochtans z'n prijzen enkele malen spectaculair.