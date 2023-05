Porsche Sport Chrono Pakket blijkt ‘sjoemelpakket’

Door: BV

Het sjoemelspook blijft maar rondwaren bij de Volkswagen Group. Ditmaal zijn er geen problemen gevonden met dieselmotoren, maar met de benzines van premiummerk Porsche. En meer specifiek: met de auto’s die zijn uitgerust met het ‘Sport Chrono Pakket’. Dat is een populaire optie bij Porsche.

Het meest zichtbare element van dat optiepakket is de aanwezigheid van een rond secondeteller (een chronometer) centraal bovenop het dashboard. Maar het pakket garandeert ook een snellere acceleratietijd. Het gaat dan om een fractie. Soms slechts één tiende en dan nog alleen als je de auto in z’n meest agressieve ‘Sport Plus’ modus zet, maar vaak blijkt dat voor het cliënteel van het merk toch te belangrijk om te laten liggen.

Sport Chrono Pakket blijkt toch in te grijpen op de motorsturing

De prestatieboost is opmerkelijk omdat het pakket volgens Porsche geen enkele motorwijziging omvat. Maar nu blijkt er toch wat loos mee te zijn. Volgens Business Insider legt het merk z’n dealers een verbod op het uitleveren van auto’s met het Sport Chrono Pakket op. Die auto’s zouden meer NOx in de atmosfeer blazen, zij het alléén wanneer de Sport Plus-modus wordt geactiveerd. Dat suggereert natuurlijk dat de fabrikant wél iets uitspookt met de motorsturing als dat pakketje wordt aangestipt.

Geen probleem met nieuwe auto's

Hoewel Porsche zegt zich niet bewust te zijn geweest van het probleem, is er met recente auto’s van het merk (van na het sjoemelsoftwareschandaal) geen probleem. Vooral jonge occasies zijn getroffen. Dat geldt onder meer voor de Porsche Boxster, Cayman, 911 en Panamera van 2011 tot 2016. Dealers moeten wachten tot Stuttgart met een oplossing komt. Dat wordt een simpele software-update waar reeds aan wordt gewerkt. Wat er gebeurt met auto’s die inmiddels niet meer via het officiële dealernet worden verhandeld, is minder duidelijk. Porsche zegt er wel bij dat er geen enkel probleem is voor de veiligheid en ze gewoon gebruikt kunnen worden.

Het is niet voor het eerst dat in Porsches sjoemelsoftware blijkt te zitten. Het merk liep eerder al tegen de lamp met drieliter dieselmodellen in de Macan, Cayenne en Panamera. Het schoof het zwarte schaap toen door naar Audi dat binnen de VW-Group verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van die motoren, maar kreeg wel een flinke boete. Die hangt het bedrijf nu wellicht weer boven het hoofd.