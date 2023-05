Jaar niet goed begonnen voor Belgische autosector

Door: BV

In januari werden in het totaal 37.735 nieuwe auto’s in het verkeer gebracht. Dat aantal vertegenwoordigt een terugval van 27,2 procent ten aanzien van januari 2020. Het is ook gevoelig lager dan het gemiddelde aantal januari-inschrijvingen van de voorbije tien jaar. Dat aantal ligt op 49.000 stuks.

Vakorganisatie en autosalon-organisator Febiac vindt het te vroeg om de terugval te wijten aan het wegvallen van het Autosalon, ofschoon dat in ons land aanzien wordt als een echte motor voor de verkoop.

BMW op 1

Leasing-haantje-de-voorste BMW leverde afgelopen maand bijna 1.000 auto’s minder dan een jaar eerder, maar er wordt wellicht toch een flesje gekraakt. De Duitsers veroveren immers de koppositie. Dat gebeurde eerder ook al wel eens, maar het blijft toch een zeldzaamheid. Zoals steeds hebben we de top 38 op onze facebookpagina gepost, terwijl de top met de cijfers hieronder staat.

Bedrijfswagens vallen ook terug

Ook het segment van de bedrijfswagens lijkt zich nog niet te herpakken. Bij de lichte bedrijfsvoertuigen gaat de markt 8% in de min ten aanzien van een jaar geleden. De zware bedrijfsvoertuigen zien een terugval van 37,6% voor de voertuigen tot 16 ton MTM en een daling van 11,2% voor de voertuigen boven 16 ton MTM, telkens in vergelijking met januari 2020.

Motorfietsen niet langer immuun voor gevolgen coronacrisis

2020 was een uitzonderlijk jaar voor de motorbranche. Dat segment hield afgelopen jaar opvallend goed stand, maar kent in januari een plotse terugval met 39,7 procent. Hier speelt echter niet alleen de coronacrisis en het uitblijven van het Brusselse Autosalon, maar ook het in voege treden van een nieuwe Euro 5-uitstootnorm voor gemotoriseerde tweewielers. Die laatste heeft vanaf nu niet alleen een impact op de prijs, maar noopte de sector ook om alle Euro 4-motoren vorig jaar voor een eerste keer in te schrijven.