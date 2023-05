Dronken dollemansrit met gestolen traktor: 100.000 euro schade

Door: BV

Een 23-jarige Duitsers uit Radevormwald in Noordrijn-Westfalen besloot maandagavond om een traktor te stelen. De man was dronken. De traktor was voorzien van een sneeuwschuiver.

Hoeveel afstand de twintiger aflegde met de traktor, is onduidelijk. Wel zeker is, dat hij tijdens z’n relatief korte rit voor naar schatting bijna 100.000 euro schade veroorzaakte. Bij een botsing raakte ook één persoon lichtgewond.

Nauwelijks tegen te houden

De man raakte met de sneeuwschuiver een gevel van een huis, een afsluiting, een garage en ploegde ook langszij ten minste vijf auto’s. Het kwam ook tot een botsing, waarbij de chauffeur van de andere auto lichtgewond werd.

De politie trof de traktor uiteindelijk aan op de parking van een supermarkt en kon de dader in de onmiddellijke omgeving inrekenen. De traktor zelf lijkt nauwelijks schade opgelopen te hebben.

Beeld: Polizei Oberbergischer Kreis