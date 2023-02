Cadillac CT5-V Blackwing heeft nog nooit van downsizing gehoord

Door: BV

Cadillac bouwt niet alleen enorme SUV’s zoals de Escalade. Ze hebben ook premium sedans in het aanbod staan. Die neemt het er op tegen de Audi A4, BMW 3-Serie of Mercedes C-Klasse. Dat is de Cadillac CT-5. En net als zijn concurrenten uit de EU, staat er ook een opgepepte versie van in de catalogus: deze nieuwe CT5-V Blackwing.

Downsizing? Nog nooit van gehoord

Terwijl Europa grote motoren de oorlog verklaarde, is dat niet iets waar Cadillac zich zorgen om moet maken. Onder de kap van deze relatief compacte auto zit immers een knoert van een V8: een 6,2l LT4 met een Eaton-supercharger. Het was niet eens zo’n grote klus om die in te passen. De CT-5 deelt z’n platform immers met de Chevrolet Camaro. Het inlaatsysteem is speciaal voor deze auto vervaardigd en de motor wordt met titanium kleppen opgewaardeerd. Resultaat: een maximaal vermogen van 668pk en 893Nm trekkracht. Nog altijd 43pk meer dan de krachtigste BMW M5 ooit. Oei!

Handbak, achterwielaandrijving?!

Het wordt trouwens nog gekker. Al dat vermogen gaat standaard immers… naar de achterwielen. Vierwielaandrijving is er wel als optie. En ja, je kan hem ook nog eens krijgen met een handgeschakelde versnellingsbak. Een Tremec-transmissie met 6 verzetten.

Het snelste is de CT-5 Blackwing natuurlijk als je alle vier de wielen inzet voor tractie en het schakelen overlaat aan de optionele 10-traps-automaat. Dan ga je naar 60Mph (96km/u) in 3,7 seconden. Daar moet de brute Amerikaan de snelste 5-Serie ooit laten voorgaan. Die tikt 100 aan in 3 tellen. Maar die M5 wordt dan weer elektronisch gecastreerd bij 305km/u. De Cadillac haalt 320.

Zo snel dat hij speciale banden nodig heeft

Net als zijn kleine zusje, de CT4-V Blackwing (met viercilinder), biedt de CT5-V een adaptieve ophanging, een elektronisch gestuurd limited-slip-differentieel en een specifieke tractiecontrole. En omdat deze Blackwing zo snel is, heeft Michelin er speciale Pilot Sport-banden voor ontwikkeld.

Aan de binnenzijde hoef je niet bij te betalen voor kuipstoelen in carbon of een volledig digitaal instrumentarium, want het is allemaal standaard. Net als de agressieve koetswerkkit die eveneens grotendeels in koolstofvezel is uitgevoerd.