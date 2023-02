Volkswagen zoekt oplossing zelfrijdende auto bij Microsoft

Door: BV

Het zijn tegenwoordig alleen nog de meest hardnekkige technologie-evangelisten die geloven dat de zelfrijdende auto voor binnenkort is. De technologie werd in het verleden al meermaals aangekondigd. “De eerste modellen zouden voor 2016 of 2017 zijn.” En “tegen 2020 hebben de meeste automerken een autonome auto in portefeuille”. Maar van dat aanvankelijke enthousiasme blijft niet al te veel meer over. De technologische hindernissen zijn groter dan verwacht. Proefprojecten op kleine schaal in Amerika, met z’n rationelere en eenvoudigere wegenstructuur, zijn op dit ogenblik het hoogst haalbare.

Gigantische datastroom voor autonome auto

Als de autonome auto er komt, dan zal dat zijn omdat er enorme hoeveelheden informatie worden gedeeld en verwerkt. Het gaat om petabytes data die alles in kaart brengen. Weersfenomenen, obstakels, rijgedrag). Om al die gegevens te verwerken is een enorme rekenkracht nodig. De auto’s zelf zullen processoren aan boord hebben, maar het is onwaarschijnlijk dat die ook complexe problemen kunnen oplossen. Volkswagen experimenteert in dat verband al met quantumcomputers, maar tot een doorbraak kwam het nog niet.

Groeipijnen

Om tot een zelfrijdende auto te komen, moet een automerk zichzelf veeleer gaan zien als een software-ontwikkelaar dan als een autofabrikant. Automerken gooien daarom al te graag met buzzwords als digitale mobiliteit en zien zichzelf in de toekomst veeleer als een ‘mobility solutions provider’. Dat de omschakeling nu al met ernstige groeipijnen gepaard gaat, staat boven verdenking. Heel wat moderne auto’s hebben last van elektronische Gremlins, en VW betaalde op dat vlak ook al het gelag. De lancering van de elektrische ID.3 liep ernstige vertraging op door softwareproblemen en de complexiteit van dat elektrische model is veel lager dan die van de zelfrijdende auto van de toekomst. Volkswagen moest uiteindelijk ID.3 leveren zonder alle functies.

Microsoft moet helpen

Een Cloudsysteem van Microsoft moet nu één en ander in goede banen leiden. "Terwijl we Volkswagen Group transformeren tot een leverancier van digitale mobiliteit, willen we de efficiëntie van onze softwareontwikkeling voortdurend verhogen”, zei Dirk Hilgenberg, de baas van de Car Software-afdeling van VW.

Volkswagen probeert nog dit jaar een nieuwe lading geconnecteerde testwagens op de weg te krijgen. Neen, niet in Europa, maar in de VS.