Citroën C3 Aircross wordt volwassen

Door: BV

Citroën lanceerde de C3 Aircross bijna vier jaar geleden en verkocht er inmiddels 330.000 stuks van. De Fransen hebben niet te klagen over het succes van de compacte crossover. MAar een kleine make-over moet voor wat meer maturiteit en tegelijk het succes de nodige uithouding bezorgen.

Facelift voor Citroën C3 Aircross

Het gebruikelijke facelift-recept is door Citroën gerespecteerd. Dat wil zeggen dat de grootste aanpassingen zich situeren op vlak van kleuren, velgen, aankleding, bumperschilden en lichtunits. Vooral de voorzijde kreeg aandacht, met niet alleen scherpere lijnen en een nieuwe grille, maar ook met geëvolueerde koplampen en lager gepositioneerde mistlichten. “Het model moest volwassener ogen”, zegt Vincent Cobéé, de CEO van Citroën.

Aan de achterzijde wijzigt er tegelijk nauwelijks iets. En natuurlijk zijn de afmetingen ook quasi-identiek. Hoogte en breedte blijven gelijk met een maatvoering van respectievelijk 1,64 en 1,76m. Maar door de nieuwe bumper is hij nu één centimeter langer (4,16m).

Citroën hoopt er nog steeds op dat je de C3 Aircross naar je hand zet door bij te betalen voor personalisering. Er zijn 43 mogelijke combinaties.

Comfortzetels

Aan de binnenkant is er slechts één grote zichtbare wijziging: het infotainmentscherm (een optie op de eerste twee uitrustingslijnen) is nu 9” groot en heeft betere prestaties. De software kan nu bovendien overweg met AndroidAuto en Apple CarPlay.

Wat je niet kan zien, maar ongetwijfeld wel kan voelen, is de 15mm schuimvulling die Citroën toevoegt aan de ‘Advanced Comfort”-stoelen die hij erft van de C5.

Er worden vier nieuwe interieurstijlen aangeboden, van sober tot modern en van luxueus tot verfijnd. In de hoogste twee uitrustingsversies wordt er meer garen aan verspild en wordt er een visgraatpatroon geïntroduceerd.

Praktische achterbank

De over meer dan 15cm verschuifbare achterbank bleef behouden, waardoor het bagagevolume varieert van een riante 410l naar een indrukwekkende 520l. De bank kan ook neergeklapt worden en dan is zelfs 1.289l beschikbaar.

En onder de kap?

Onder de motorkap gebeurde niet al te veel. De overbekende PureTech van de PSA-groep met 110 en 130pk maakt nog altijd het mooie weer, terwijl dieselaars worden bediende met twee BlueHDi’s met 110 en 120. Citroën vervoegt inmiddels de lijst met automerken die geheimzinnig doen over de cilinderinhoud van de motoren. Dat komt omdat ze klein zijn.

Een handgeschakelde transmissie is de enige mogelijkheid als je je beperkt tot de instapmotoren, maar de krachtigste versies zijn er ook met een conventionele automaat. Het vermogen gaat alleen naar de voorwielen, maar er is wel een verbeterde tractiecontrole en er is afdaalhulp voor hellingen.

Hoeveel kost de nieuwe Citroën C3 Aircross?

In juni arriveert het opgefriste model bij de dealer. De prijs (die wellicht omhoog gaat, want dat is gebruikelijk bij een facelift), is nog niet bekend.