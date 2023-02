BMW tegen klanten: hoepel op met je kritiek op design

Door: BV

De nieuwe stijltaal van BMW oogst veel kritiek. Dat is een feit. Het merk uit Beieren voelde zich al meermaals verplicht om recente stilistische keuzes verdedigen. Maar de stroom commentaar, met name op social media, houdt aan.

Geen heilige huisjes meer

De klassieke BMW-liefhebber heeft de jongste jaren nogal wat om over te rouwen. Voor heel wat traditionele fans van het merk van ‘Freude Am Fahren’ is een BMW immers nog steeds een klassieke berline met uitstekende dynamische capaciteiten, een handbak en achterwielaandrijving. Op stijlvlak is die herkenbaar door een kleine, van elkaar gescheiden niervormige grille en een raamomlijsting die de kenmerkende Hofmeister-knik omvat (een specifieke vormgeving van de achterste zijruit bij de c-stijl).

De realiteit tegenwoordig is echter anders. BMW bouwt zoals heel wat globale spelers meer SUVs dan berlines, snelle BMW’s schakelden over automatische transmissies en doen het veelal met vierwielaandrijving. Het merk introduceerde de afgelopen tien jaar zelfs een compacte monovolume (de 2-Serie, die nog steeds verguisd wordt door liefhebbers) en recent liet men in Beieren het achterwielaangedreven onderstel voor de 1-Reeks wat hij was. Die sleept zich nu aan de voorwielen door het verkeer en kreeg conventionelere hatchback-proporties.

Al die strategische keuzes mogen dan wel de trouw van de fans op de proef stellen, er zit nog steeds gist in de verkoopscijfers. Afgelopen maand kon BMW in ons land zelfs pronken met de koppositie.

Waarom moet dat per sé, die grille?

Terwijl de verwatering van de Hofmeister-knik niet zo veel stof doet opwaaien, kan hetzelfde niet gezegd worden van de neus die de stijlafdeling van BMW uitdacht. Die omvat meer aziatisch ogende koplampen, al wordt ook daar nauwelijks over gesproken. Alle aandacht gaat immers uit naar de grille. De twee openingen, ‘nieren’, groeiden immers naar elkaar toe en zijn in de ketel met groeihormonen gevallen. Hoewel er op technisch vlak steeds minder nood is aan externe koeling, wordt het stijlelement vergroot. Zelfs bij elektrische modellen als de aanstormende nieuwe elektrische BMW iX.

Als voorwerp voor alle haat werpt vooral de gezwollen grille van de opgefriste BMW 7-Reeks zich op, terwijl het merk in de 4-Serie nog een stap verder gaat. Daar wordt vaak naar verwezen als ‘bevertanden’.

De verdediging van BMW klinkt inmiddels al anders. BMW i- en M- ontwerpdirecteur Domagoj Dukec, een in Frankfurt geboren Kroaat, haalt uit naar de klanten in het Engelse Top Gear. “We zijn er niet om het iedereen naar de zin te maken”, heeft hij erover te zeggen. Hij voegde er nog aan toe dat slechts “20% van de mensen vind de grille van de 4-Serie mooi, en dat zijn net de klanten waar we ons op richten”. Dat is zoveel als zeggen dat klanten niet moeten zagen, maar gewoon ophoepelen. Vind je het niet mooi, ga dan maar elders.

Wat vinden de Chinezen ervan?

BMW liet eerder al tussen de regels verstaan dat het niet zo wakker lag van de Europese klant, met z’n erg behouden smaak die wordt gedomineerd door klassieke proporties. Maar op de 4-Serie komt ook flink wat kritiek uit bijvoorbeeld de VS, waar wat meer flamboyance doorgaans wel wordt geapprecieerd.

Kritiek op BMW-producten is overigens verre van nieuw. In een iets grijzer verleden trok BMW de Amerikaan Chris Bangle aan om z’n modellen van een nieuwe stijltaal te voorzien. Ook die creaties kregen zware kritiek te verduren. Met name de 7-Serie uit het Bangle-tijdperk werd verguisd. Daar was de derrière controversieel. Hij verkocht beter dan al z’n voorgangers. Bangle behandelde anderzijds wel de grille, koplampen en Hofmeister-knik met respect. Respect is er intussen ook voor veel Bangle-BMW's.