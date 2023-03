Jaguar grijpt naar de draad, vanaf 2025 alleen nog elektrisch

Door: BV

Sinds vorige zomer heeft de Jaguar Land-Rover-groep een nieuwe schipper. Het is er nu de Fransman Thierry Bolloré die er de koers bepaalt. De man kreeg de zeggenschap over twee mooie merknamen, maar moet ook moeilijke knopen doorhakken. Al van meet af aan liet hij verstaan dat Jaguar de elektrische kant op zou gaan. Dat gebeurt al vanaf 2025. Sneller dan de meesten vermoedden.

Vanaf 2025 alleen nog elektrische modellen, wat wil dat zeggen?

Als Jaguar vanaf 2025 alleen nog elektrische auto’s in z’n gamma heeft, dan wil dat zeggen dat geen enkel van de conventioneel aangedreven productlijnen nog een rechtstreekse opvolger krijgt. Dat luidt vanzelfsprekend een radicale transformatie van het merk in. Bolloré gaf eerder al aan dat hij voor Jaguar een model als dat van Tesla genegen was, maar dat wordt nu genuanceerd. Na meer studiewerk opteerde men in Engeland voor een andere piste. Eerder liet de topman van JLR zich in media ontvallen dat hij compacte EV’s genegen was. Nu klinkt het dat Jaguar het hogerop gaat zoeken. Een bescheiden aantal auto’s bouwen die voor een hogere prijs verkocht worden.

Wat zit achter de beslissing?

Jaguar was in een hoek gedreven. Het had weinig andere mogelijkheden. Concurrenten als BMW, Mercedes en Audi, die allemaal modellen aanbieden die in dezelfde premiumvijver visser, laten stuk voor stuk betere verkoopcijfers optekenen. Het merk blijft op ons Oude Continent een nichespeler en krijgt ook na decennialange inspanningen maar moeilijk voet aan de grond in de leasingmarkt. Op andere continenten leest het verhaal hetzelfde: liefhebbers begeesteren, ja, maar doorbreken bij de massa. Dat bleek toch te moeilijk. Jaguar Land-Rover flirtte lange tijd met winst- en verliescijfers. Maar de gedwongen elektrificatie van de Europese markt, zet het merk met de rug tegen de muur.

Veel grotere en financieel gezondere concurrenten, zoals hierboven opgelijst, zullen de Europese drang naar stekkermobiliteit bevredigen met extra modellen. Ze hebben de slagkracht om zowel conventioneel aangedreven als elektrische auto’s naast elkaar in het aanbod te parkeren. Jaguar is daarvoor veel te klein. Conventionele motoren blijven aanbieden in Europa wordt straks echter ook onmogelijk. De door Europa opgelegde CO2-drempels dicteren een almaar verder doorgedreven elektrificatie. Jaguar kiest dan maar voor de vlucht vooruit. Andere pistes lagen immers evenmin voor de hand. Blijven investeren in verbrandingsmotoren? Wegtrekken uit Europa?

Hoe vergaat het elektrische Jaguars inmiddels?

Jaguar heeft inmiddels al een paar jaar z’n eerste elektrische model in de catalogus staan: de I-Pace. Twee jaar geleden verkozen tot Auto van het Jaar in Europa. Maar desondanks is het geen commercieel succes. Rond deze tijd zou Jaguar een nieuwe elektrische XJ introduceren, maar die komt er voorlopig niet. De ontwikkeling van elektrische architectuur krijgt voorrang.

En Land-Rover?

Ja, ook bij Land-Rover staan er aanpassingen op het programma. De komende jaren verdwijnen de dieselmotoren uit het aanbod. En er zullen ook enkele modellen aan moeten geloven. De minst populaire modellen zullen eraan moeten geloven. Er worden geen details gegeven, wat betekent dat alleen topverkoper Range Rover Evoque zeker is van z’n toekomst.

Reorganisatie

Jaguar Land-Rover verkeert inmiddels al jaren in een bijna permanente staat van reorganisatie. Maar er wordt toch weer een nieuwe ronde ingeluid. Bolloré wil een vlakker organigram met minder directieniveau’s. En hoewel er met geen woord over gerept wordt, moet er wellicht ook weer personeel de deur uit.

Geld verdienen

Vanzelfsprekend ontbreekt het de nieuwe topman niet aan ambitie. Hij heeft moederhuis Tata alvast beloofd dat ze over een jaar of tien twee van de meest winstgevende luxemerken in portfolio zullen hebben. Vanaf 2025 wil hij weer winst maken.