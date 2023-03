Renault Captur met R.S. Line

Door: BV

Renault past het R.S.-recept nu ook toe op z’n populaire compacte SUV Captur. Het gaat om een stijlpakket zonder technische wijzigingen.

Sportieve versie van Renault Captur

De aanpassingen zijn zonder uitzondering esthetisch van aard. Aan de buitenzijde krijg je een nieuwe voorbumper met F1-lamel (wat dat ook mag zijn), een grille met honingraatmotief, donker getinte zijruiten en een achterpartij die wordt getrakteerd op een R.S. Line-logo, een grijze diffuser en een dubbele verchroomde uitlaat. Rijden doet de aangedikte Renault Captur steeds op specifieke 18-duimers.

Een beetje sportiviteit werd ook in het interieur geïnjecteerd. In het spuitje zit een specifieke zetelbekleding met rode randen, een stuur in geperforeerd leder en een hoop rode accenten. Het dashboard is voortaan afgewerkt in imitatiecarbon.

Ook Captur Initiale Paris verfijnd

De R.S. Line is niet de enige aanpassing aan het aanbod van de Captur. Dat omvat immers ook nog een verfijnde Initiale Paris-uitvoering (dat is de meest luxueuze versie). Die beschikt nu standaard over metaalkleur, de haaienvinantenne krijgt een zwarte afwerking op bepaalde dakkleuren, de ski’s voor- en achteraan ogen opvallender dankzij de afwerking in Erbé Grijs en de schakelhendels aan het stuur zijn uitgevoerd in chroom.

Met of zonder stekker

Op motorvlak biedt Renault de Captur voortaan aan met twee benzineversies (TCe 90 en 140), een lpg-variant (TCe 100 LPG) en een oplaadbare hybrideaandrijving (E-TECH Plug-In Hybrid). Binnenkort volgen nog E-TECH-hybrideversies.