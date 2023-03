Dit is écht de nieuwe Mercedes C-Klasse

Door: BV

Het design van de C-Klasse dateert uit 2014 en de Duitsers moeten er erg mee in hun nopjes geweest zijn. Er is nu immers een compleet nieuwe Mercedes C-Klasse. En toch ziet die eruit alsof het vorige model hooguit een facelift kreeg. En ja, ook het erg nauwe designverwantschap met de andere modellen bleef.

De nieuwe Mercedes C-Klasse is groter

Het is heus geen verkapte opfrisbeurt. De nieuwe C-Klasse is 6,5 centimeter langer dan z’n voorganger en de wielbasis is met 2,5cm toegenomen. Er is ook meteen een nieuwe break, die 5cm langer is dan voorheen. Hij heeft nu fijnere koplampen, een radiatorrooster dat gemener oogt omdat het omgedraaid is (het breedste punt zit nu aan de onderkant) en we herkennen de scherp gelijnde achterlichten van de E-Klasse en S-Klasse. De ster zit voortaan altijd in de grille. Een traditionele versie met het logootje bovenop de neus, is niet meer.

Dat beetje extra ruimte dat er is, wordt vooral ingezet om het de achterste passagiers wat meer naar de zin te maken. Het koffervolume van de berline bleef identiek: 455l, maar bij de break komt er wel wat bij. Daar gaat de beschikbare stouwplaats van 460 naar 490l.

Nieuw interieurconcept

De C-Klasse van de vorige generatie bleef het tot aan het eind van z’n carrière toen met een centraal display dat tegen de middenconsole werd gevezen. Een opstelling die heel wat minder futuristisch en modern overkwam dan wat je in de A-reeks van het merk uit Stuttgart terugvond. Maar nu slaat de C die evolutie helemaal over. Het interieur wordt gedomineerd door een verticaal opgesteld (aanraak)display in de middentunnel “à la Tesla” en daarmee neemt dit model de binnenarchitectuur van de S-Klasse over.

Benzine of diesel?

Alle motoren hebben voortaan op z’n minst mild-hybrid ondersteuning met 48V. Bij de benzines is het een 1.5 die voor deaandrijving zorgt van een C180 en C200, met respectievelijk 170 en 204pk. Wie nog sneller vooruit wil gaan, opteert voor de C 300 met een tweeliter die 258pk en 400Nm sterk is. Een negentrapsautomaat is standaard en de krachtigere versies zijn optioneel niet alleen uit te rusten met vierwielaandrijving, maar ook met vierwielbesturing.

Het dieselaanbod verschraalde. Je hebt nog een C 200d en C300d, die beiden dezelfde 2-liter onder de kap krijgen, zij het met een sterk verschillende sturing. De eerste levert daardoor 163pk en 380Nm en de tweede tikt af op 265pk en 550Nm.

Plug-in Hybrid rijdt 100km ver

Mercedes zelf hoopt intussen op vooral veel klanten voor de stekkerhybride die C 300e op de kofferklep krijgt. Die heeft een 2-liter en een elektromotor voor een gecombineerd vermogen van 313pk en 500Nm. De accu is nu al 25,4kWh groot en dat wil zeggen dat je er 100km ver mee kan rijden. Maar Mercedes kreeg die grotere batterij niet verstopt in verloren ruimte, waardoor je ook 100l koffervolume moet offeren.