Dit zijn de VAB-Gezinswagens van het jaar 2021

Door: BV

Voor de 34ste keer roept de VAB gezinswagens van het jaar uit. Dat gebeurt traditioneel in een formule waarin zowel professionele journalisten als gezinnen na een test een stem uitbrengen.

Coronaformule

De uitbraak van het coronavirus zorgde er dit jaar echter voor dat alleen de stemming van de journalisten door kon gaan. En er is nog een verschil met eerdere edities. Voortaan telt de kilometerkostprijs mee in de score. “Dat zegt meer dan alleen de aankoopprijs”, klinkt het bij de VAB. Ze is helaas ook afhankelijk van veel factoren, waardoor de VAB voor de berekening een standaard moest uitwerken. Voor de berekening gaat VAB uit dat het gezin elk jaar 20.000km aflegt en de auto acht jaar bijhoudt.

Duster is ruim, goedkoop en heeft lage kilometerkostprijs

In de eerste categorie (tot 22.000 euro) is het de Dacia Duster die zichzelf tot winnaar mag kronen. Vooral z’n ruimte en scherpe prijs kon overtuigen. In de voorgeschotelde LPG-versie pakt hij volgens VAB ook nog eens uit met een scherpe kilometerkostprijs. Hij gaat in z’n categorie de Hyundai i20 en Citroën C3 vooraf.

Octavia Combi is perfecte gezinswagen

In de categorie van de ruimere gezinswagens staat de prijslimiet tegenwoordig al op 34.000 euro. Daar is het de Skoda Octavia Combi die het meest overtuigde, alweer omdat hij veel ruimte biedt. Hij stak de Renault Captur en Seat Leon ST de loef af.

Eerste Chinese winnaar

In de categorie van de elektrische auto’s is het een Chinees die met de eer gaat lopen. Daar wint de MG ZS EV het van de Hyundai Ioniq Electric en de VW ID.3 die op de derde plaats strandt. Volgens VAB “bewijst MG dat een volledig elektrische, goed uitgeruste en praktische auto niet te duur hoeft te zijn”. Aan het model hangt een vanafprijs van iets meer dan 30.000 euro.