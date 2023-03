Cijfers februari: automarkt blijft kwakkelen, BMW weer de grootste

Door: BV

Afgelopen maand werden in België 36.536 nieuwe personenwagens in het verkeer gebracht. Dat cijfers is 21,9% lager dan de 46.775 nieuwe auto’s die een jaar geleden op nummerplaat werden gezet. Maar in februari van 2020 was er nog geen sprake van de coronacrisis.

De daling over de eerste twee maanden van het jaar is nog drastischer. Er is sprake van een krimp van 24,7% ten aanzien van de eerste twee maanden van 2020. Niet alleen de coronacrisis en de economische gevolgen wegen op de resultaten. Ook de productie wordt her en der vertraagd door een wereldwijd tekort aan computercomponenten.

BMW werkt zich al voor de tweede maand op rij naar de toppositie. Het merk wist 3.488 nieuwe auto’s af te leveren. Peugeot zat de Duitsers op de hielen met 3.373 stuks, terwijl het Volkswagen is dat het podium compleet maakt met 2.845 exemplaren. De top 38 hebben we zoals steeds op onze facebookpagina gepost.

Meer bestelwagens, maar minder vrachtwagens

In tegenstelling tot de markt voor personenauto’s kende het segment van de lichte vrachtvoer-

tuigen in februari een haast stabiele maand. Het aantal inschrijvingen van zware bedrijfsvoertuigen tot 16 ton is in februari met 2,5% gestegen, maar na een slechte januarimaand blijft de achterstand er ruim 21%. Zware bedrijfsvoertuigen van meer dan 16 ton lieten een vermindering met 6,9% op maandbasis optekenen, een daling die bijna volledig is toe te schrijven aan een terugval bij de voertuigen van het type ‘vrachtwagen’.

Tweewielers bekomen van Euro 5

De motorfietsmarkt rekent inmiddels af met een daling van 10% voor februari en een cumul van -23,2%. Die sector verwerkt ook nog de invoering van Euro 5-norm.