Speciaal voor Europa: Hyundai Bayon

Door: BV

Hyundai stelt na de elektrische Ioniq 5, z’n tweede compleet nieuwe model in evenveel weken voor: de Bayon. Dat is een conventionele, compacte crossover. De ideale auto om klanten mee af te snoepen van de Nissan Juke en Volkswagen T-Cross.

Compacte buitenmaten

De Bayon dankt z’n naam volgens Hyundai aan de stad Bayonne in Frans Baskenland. En het is niet alleen de naam die Europees is. Het model is hier ontwikkeld en wordt ook in Europa gebouwd. De buitenmaten zijn ook op de leest van ons oude continent geschoeid. Met een lengte van 4,18m nestelt de Bayon zich aan de bovenzijde van het B-segment. Hij is daarnaast ook nog eens 1,77m breed en 1,49m hoog en heeft zowaar een bodemvrijheid van 18,3cm (een beetje minder als je de standaardvelgen neemt). In de koffer past 411l en Hyundai belooft een innovatieve kofferafdekking die je achter de zetels kan parkeren wanneer je ze niet gebruikt.

De boordplank is een kopie van die in de Hyundai i20, waarbij de meeste aandacht word opgeëist door een (optioneel) tot 10,25” groot informatiedisplay.

Hyundai Bayon: de motoren

Onder de kap zit altijd een 1-liter benzinemotor die je kan krijgen in twee vermogensversies, terwijl er ook twee transmissies op het menu staan. Een pookje waarmee je zelf door zes verzetten roert, of een gerobotiseerde bak met twee koppelingen en zeven versnellingen.

De vermogens dan: 100pk en 172Nm of 120pk en een identieke trekkracht. Kijk je naar de prestaties dan zijn de verschillen tussen beide erg klein. De 100pk-versie gaat in het beste geval naar 100 in 10,7 seconden. Upgraden naar 120pk doet daar hooguit 4 tienden vanaf. Ook eigenaardig: de automaat doet er een volle seconde langer over, terwijl die in recente tijden doorgaans vlotter accelereren.

Wat kost de Hyundai Bayon?

En de prijs dan? Die heeft de Belgische invoerder nog niet klaar, maar we geven toch al een richting mee: reken op zo’n € 23.500 voor de instapper.