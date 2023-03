Elektrische monovolumes bij Peugeot, Citroën

Door: BV

De monovolume is dood, behalve wanneer hij dat niet is. Bij PSA overleven de oer-modellen, met een evenknie die z’n brood verdient als bestelwagen, nog altijd. Bij Peugeot heten die Partner en Rifter, bij Citroën is dat de Berlingo. Conventioneel aangedreven versies die benzine en diesel omzetten in beweging krijgen nu het gezelschap van varianten die het liever doen met een protonenstroom.

Hetzelfde, maar anders

De Peugeot, Citroën en wellicht straks ook de Opel met ‘e’ zijn technisch identiek. Ze krijgen een 50kWh accu en een elektromotor die 136pk en 260Nm sterk is. Je kan al dat vermogen echter alleen aanspreken als je de ‘Power’-modus aanspreekt. In ‘Eco’ moet je het stellen met een schamele 82pk. De topsnelheid is altijd beperkt tot 135km/u.

Beperkte autonomie, groot laadvermogen

Je kan ze krijgen met de middellange en lange wielbasis en een totale lengte van 4,4 of 4,75m. Het koetswerk is niet helemaal identiek en daarom is ook de actieradius dat niet. Volgens de (erg optimistische) WLTP-rijbereiksmeting geraak je met de Peugeot 275 en de Citroën 280km ver. Opladen met een 7kW Wallbox duurt 7,5 uur, of 5 uur aan 22kW. Snelladen kan ook en dan ga je naar 80 procent in een half uur bij 100kW. Een 11kW driefasig laadsysteem is optioneel.

De accu zit een grote belaadbaarheid niet in de weg. Het koffervolume varieert van 775 tot 1.050l met vijf zitplaatsen (twee wielbases) en tot 2.126l als je de achterbank offert.