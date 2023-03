Kortsluiting elektrische Kona kost Hyundai 750 miljoen

Door: BV

Er mag dan wel grote interesse zijn voor nieuwe, elektrische Hyundai Ioniq 5. Met die andere EV van het merk, de stekkervariant van de Kona, gaat het de Koreanen niet voor de wind. Er schort wat met het accupakket van die crossover.

Kortsluiting in een auto is altijd slecht nieuws

Een fout in de accu leidde al tot minstens 13 branden. Oorzaak: kortsluiting. Hyundai probeerde - zoals dat tegenwoordig altijd gebeurt - eerst nog om het euvel recht te zetten met een software-update. Maar dat blijkt niet te kunnen. Een fysieke ingreep op de accu’s is nodig. Daardoor schiet de kost fors de hoogte in. Buiten Korea zullen meer dan 55.000 accu’s vervangen moeten worden. Geschatte kostprijs? Meer dan 12.000 euro per auto. De terugroepactie zal Hyundai naar schatting ruim 750 miljoen euro armer maken.

Accu’s van LG Energy Solutions

Terwijl autoconstructeurs doorgaans de lippen stijf op elkaar houden over de herkomst van onderdelen, zorgen terugroepacties meestal voor een acute aanval van loslippigheid. Dat is ditmaal niet anders. Hyundai laat weten dat de getroffen accu’s allemaal vervaardigd werden door LG Energy Solutions in het Chinese Nanjing.