Deze Divo lakken was zo moeilijk dat Bugatti er twee jaar voor nodig had

Door: BV

In 2018 stelde Bugatti de 1.500pk sterke Divo voor. Op technisch vlak is het een opgepepte versie van de Chiron met een herwerkt uiterlijk. Nog exclusiever, want er zullen hooguit 40 exemplaren van gebouwd worden. Die kosten allemaal minstens 5 miljoen euro. Maar voor een Californische klant, was zelfs dat niet goed genoeg. En hij nam evenmin genoegen met de mogelijkheid om eender welke kleur te kiezen. Hij wou voor z’n Ladybug (lieveheersbeestje) gedoopte Divo een speciale lak.

1.600 ruitjes

De klant specificeerde een strikt geometrisch patroon met diamantvormen die groter en kleiner werden. Een complexe combinatie van 1.600 figuurtjes die allemaal millimeterperfect gelakt moesten worden. Dat leverde het team van Bugatti zoveel kopzorgen op dat het twee jaar duurde eer het design geperfectioneerd was. Bugatti overwoog naar eigen zeggen ook om de klant te zeggen dat het eenvoudigweg niet gedaan kon worden.

Hoeveel werkuren er uiteindelijk in de Divo Ladybug kropen, is niet bekend. Dat hij uiteindelijk heel wat meer kostte dan 5 miljoen, is wel zeker.

Hij zal nooit rijden

De klant, die anoniem blijft maar waarvan wel geweten is dat hij ook een Vision Gran Turismo, Chiron en Veyron Vitesse in de garage heeft staan, is naar verluidt in de wolken. De speciaal gelakte Divo zal naar alle waarschijnlijkheid opgevoerd worden op een handvol exclusieve auto-evenementen (zodra die weer aan de orde zijn). Of hij ooit echt op de openbare weg zal rijden, is weinig waarschijnlijk.