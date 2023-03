Test Aankoop: elektrische auto niet geschikt om België te doorkruisen

Door: BV

Europa heeft de keuze gemaakt: z’n burgers moeten zo snel mogelijk af van benzine en diesel. Elektrisch rijden wordt de toekomst. Een beslissing die nu al verregaande economische gevolgen heeft. Over de heilzame gevolgen voor milieu en klimaat, is dan weer het laatste woord nog niet gezegd. Maar de consument zal ook grote praktische toegevingen moeten doen. Er zijn immers nogal wat nadelen aan de elektrische auto en elektrisch rijden. Vaak worden die onderbelicht of genegeerd.

Elektrische auto getest

Test Aankoop in ons land toetste de belofte van elektrisch autorijden in een video aan de realiteit. De organisatie gebruikte een Chinese Polestar 2 om mee van Oostende naar de Hoge Venen te rijden. Een afstand van minder dan 300km, die de Polestar 2 in principe zou moeten kunnen overbruggen. Maar de rit verliep minder voorspoedig dan verwacht.

Test Aankoop concludeert dan ook dat de (aanzienlijke) investering in een individueel oplaadstation thuis of op het werk onontbeerlijk is. Het merkte op dat de infrastructuur voor snelladen ontoereikend is, dat onderweg stroom bijtappen ingewikkeld is en vaak met problemen gepaard gaat en dat elektriciteit onderweg erg duur is.

Elektrische auto niet voor iedereen

De consumentenorganisatie concludeert dan ook dat de gemiddelde elektrische wagen functioneel is voor korte afstanden, maar zeker en vast nog niet geschikt is om het land te doorkruisen. “Het feit dat fabrikanten kandidaat-kopers richting deze modellen duwen is op zich geen slechte zaak, maar eerlijk gezegd is de aankoop van een elektrische wagen nog niet voor iedereen weggelegd (hoge prijs) en stemt het best even goed tot nadenken gezien de staat van de huidige infrastructuur in België”, concludeert Test Aankoop.