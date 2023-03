Toyota maakt wél een kleintje voor Europa

Door: BV

De stadswagen sterft uit in Europa. Dat is een pervers gevolg van de jacht op een lagere CO2-uitstoot en strengere emissienormen. Omdat de prijs van de auto daardoor stijgt, kiezen heel wat merken ervoor om geen kleine auto’s meer te ontwikkelen. Een hogere prijs is immers eenvoudiger te verantwoorden als je er ook gewoon een grotere auto voor in de plaats krijgt. Onder meer de kleine drieling van de VW Groep (VW Up, Skoda Citigo en Seat Mii) werden al geofferd zonder opvolger. En dat geldt ook voor de Peugeot 108 en Citroën C1. Die krijgen geen opvolger meer. Hetzelfde is het geval voor de Renault Twingo. Maar Toyota werkt wél aan een kleintje voor Europa.

Onderstel van Yaris en Yaris Cross

Toyota wil jaarlijks meer dan een half miljoen auto’s bouwen op het recente GA-B platform. Dat doet ook dienst voor de huidige Yaris en Yaris Cross. De Japanse gigant zal die structuur nu ook gebruiken als basis voor een A-segmenter voor Europa. Een opvolger voor de Aygo, al is nog onduidelijk of hij die naam zal behouden.

Niet elektrisch, wel hybride

Het nieuwe model wordt wellicht groter dan de uittredende kleinste Toyota, maar veel details wil de constructeur nog niet kwijt. Het merk zegt wel dat een volledig elektrische versie niet aan de orde is. Een hybridemodel wordt wel overwogen. Niet onlogisch, gezien de Yaris met die aandrijfoptie te koop is. Toyota meldt daarnaast ook expliciet een kleine benzineversie.

De nieuwe kleine Toyota zal in Tsjechië van de band lopen. Het model krijgen we welicht eind dit jaar of begin volgend jaar voor het eerst te zien.