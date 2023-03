Dit is de elektrische Kia EV6

Door: BV

Kia heeft de eerste beelden van de EV6 wereldkundig gemaakt. Dat is de eerste specifiek ontwikkelde elektrische auto van het merk.

Op elektrisch platform

Eerdere elektrische Kia’s stonden namelijk op een aangepaste bodemstructuur van een bestaand model met thermische aandrijving. Deze EV6 is gebaseerd op het E-GMP (Electric Global Modular Platform) van Hyundai-Kia. Dat is van meet af aan ontwikkeld als elektrische auto en belooft daarom een grotere efficiëntie. Hyundai maakt gebruik van dezelfde architectuur voor de reeds voorgestelde Ioniq 5.

Later deze maand geeft Kia meer specificaties vrij. Vandaag wil het merk vooral de nadruk vestigen op het design van het model. De Koreanen bedachten een nieuwe stijlstrategie die ook de basis zal vormen voor toekomstige modellen van het bedrijf. We besparen je echter de stroperige marketingpraat die daarbij hoort. Merk wel op dat dit de eerste Kia is die het nieuwe merklogo op de neus krijgt.

Met gebogen scherm

In het interieur mag je van het bedrijf nu al opmerken dat de zetels vervaardigd zijn van gerecycleerd plastic, dat ook Kia omschakelt op aanraakgevoelige knoppen met haptische feedback (ondanks vrijwel unanieme slechte beoordelingen van alle vergelijkbare systemen in de pers) en dat er een nieuwe gebogen scherm wordt geïnstalleerd voor navigatie en instrumentarium.