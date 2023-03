Volkswagen schrapt nog eens 4000 jobs in Duitsland

Door: BV

Volkswagen schrapt in Duitsland nog eens 4.000 banen. Er is een vervroegde pensioenregeling afgesproken voor oudere werknemers. Het is al lang niet meer de eerste keer dat de Europese auto-industrie een afslankingronde aankondigt.

Oudere werknemers krijgen vervroegd pensioen

De Duitse autofabrikant sloot met vertegenwoordigers van het personeel een overeenkomst om een gedeeltelijke pensioenregeling aan te bieden aan werknemers geboren tussen 1961 en 1964, terwijl het volledige vervroegde pensioen wordt aangeboden aan mensen die het levenslicht zagen tussen 1956 en 1960.

In het kader van elektrificatie en digitalisering

De fabrikant benadrukt in een communiqué dat het blijft inzetten op een interne transformatie. Het merk trekt daarom het opleidingsbudget voor werknemers op tot jaarlijks 200 miljoen euro. Een stijging van 40 miljoen euro. Voor conventionele personeelsleden geldt nu al tot eind 2021 een wervingsstop, maar er wordt wel personeel aangeworven voor de ontwikkeling van elektrische voertuigen, batterijcellen en digitalisering.

Volkswagen ziet z’n toekomst niet als een conventionele autofabrikant, maar als een softwaregedreven aanbieder van mobiliteitsdiensten. Of dat de klant ook ten goede zal komen is een open vraag. Dat de digitalisering en gedwongen elektrificatie van het Europese wagenpark een slachtveld zal zorgen op vlak van tewerktstelling is wel zeker.

Banenverlies stapelt op

Begin vorig jaar, voor het uitbreken van de coronacrisis, werd het potentiële banenverlies op korte termijn door elektrificatie in Duitsland alleen al begroot op ruim 200.000.