SsangYong Rexton komt terug

Door: BV

In de loop van vorig jaar verdween de Rexton uit het gamma van SsangYong. Hij was er vanaf dan enkel nog met een homologatie als lichte vrachtwagen. Dat had alles te maken met een nieuwe emissiedrempel waar de dieselcentrale van de grootste SsangYong niet over geraakte. Maar nu is de Rexton met alle zitplaatsen terug en hij is meteen opgefrist.

Verbeterd interieur

Het vernieuwde interieur pakt onder meer uit met een digitale tellercluster, een inductieve smartphonelader, verbeterde zetels en een nieuwe positie voor de bekerhouders. De achterbank is wat hoger dan vooreen om het zitcomfort te verhogen en de zitkussens van de zetels werden iets langer.





Een schonere motor

Onder de kap is het grootste nieuws de 2,2l grote viercilinder diesel. Die levert met 202pk meteen 15pk meer dan voorheen terwijl de koppelcurve nu piekt bij 441 in plaats van bij 421Nm. Hij beschikt steeds over een achttrapsautomaat en hoewel hij standaard bij de achterwielen wordt aangedreven kan je de voorwielen bijschakelen wanneer dat wenselijk is. Volgens de Koreaanse constructeur mag je de Rexton zonder schroom door moeilijk terrein jagen. Hij heeft immers een robuustere bouw dan een doorsnee SUV.

Nog een echt werkpaard

Ook slepen zou hem goed af moeten gaan. De homologatie is nog niet rond, maar er wordt gemikt op 3,5 ton trekhaakcapaciteit. Dat zou welkom zijn want steeds minder auto’s kunnen daarmee uitpakken. In de toekomst lijkt dat omwille van uitstoot- en CO2-beperkingen zelfs echt een probleem te worden… De stabiliteitscontrole herkent en corrigeert nu ook een slingerende aanhanger.

Hoeveel kost de SsangYong Rexton

De Rexton komt in drie afwerkingsniveaus. De instapper blijft onder 40.000 euro, terwijl de best uitgeruste versie net geen 60.000 euro aantikt.