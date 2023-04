Geely lanceert nòg een Tesla-concurrent

Door: BV

De Chinese mobiliteitsgigant Geely heeft z’n vingers al in héél wat potjes zitten. Afgelopen jaar bouwde het ruim 1,3 miljoen auto’s. Het bedrijf heeft onder meer de controle over Volvo, Lynk&Co en Polestar. Maar het wil nòg een nieuw automerk lanceren. Dat heet ‘Zeekr’ en moet op de Chinese markt vooral Tesla de wind uit de zeilen halen. Het zal uitsluitend elektrische auto’s maken.

Lingling ontwikkelt straks elektrische Volvo's

De hele operatie wordt door Geely bij Lingling Technologies geparkeerd. Eén van de vele bedrijven onder de paraplu van het concern. Lingling krijgt de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van een elektrische strategie die alle merken van de groep overstijgt. Het nog onbekende Chinese bedrijf zal straks dus ook de updates ontwikkelen voor elektrische Volvo’s.

Zeekr wil auto’s bouwen die voldoende premium zijn om het op te nemen tegen bijvoorbeeld elektrische Mercedessen, al lijkt vooral het recente verkoopsucces van Tesla in China een catalysator te zijn geweest. De voornaamste details van de eerste generatie van het elektrische platform zijn al bekend. Er wordt gesproken van een accupakket dat tot 110kWh groot is, een rijbereik tot 700km en een elektrisch vermogen van maximaal 635pk. Opvallend: de structuur houdt ook rekening met een kleine verbrandingsmotor die kan gebruikt worden om stroom op te wekken en zo het rijbereik te spijzen. De Chinezen hebben het ook over een levenscyclus van 2 miljoen kilometers. Een cijfer dat een veelvoud is van wat tegenwoordig realistisch lijkt.

Flopt Polestar?

Op strategisch vlak lijkt Zeekr nogal wat gemeen te hebben met Polestar. Dat laatste merk heeft een beperkt gamma dat momenteel alleen bestaat uit (geheel of gedeeltelijk) geëlektrificeerde producten die oorspronkelijk voor Volvo ontwikkeld werden, maar nu in China gebouwd worden. De Chinezen lopen echter niet storm voor Polestar en het Geely-management vindt de verkoop ervan in het thuisland teleurstellend. Zeekr lijkt dan ook op een poging van Geely om te kijken of dezelfde ingrediënten met een andere saus niet meer in de smaak vallen van de Chinezen. Beeld van een Zeekr is er nog niet.