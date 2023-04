Aston Martin Vantage 2021 F1 Edition

Door: BV

Dit jaar keert Aston Martin terug naar de Formule 1. Of die keuze succesvol wordt, is nog onmogelijk te zeggen. Maar de keuze om terug te keren als naamsponsor in de koningsklasse van de autosport, wordt toch al gevierd. Nooit eerder bouwde Aston Martin zo’n extreme Vantage.

Agressieve koetswerkkit

Er zijn natuurlijk technische wijzigingen maar laat ons beginnen bij de kleur. Aston Martin ontwikkelde immers een nieuwe tint groen. Dat is volgens de fabrikant een moderne interpretatie van het oude Engelse groen van weleer. Het is precies dezelfde kleur als op de formule één bolides van het merk. Omdat sommige mensen het nu eenmaal niet voor groen hebben (het is een zeldzame wagenkleur - zie hier) en niets een paar extra verkoop in de weg mag staan, is hij ook verkrijgbaar in zwart en wit. Of je een glanzende of matte afwerking kan je steeds zelf kiezen.

Aan de binnenkant vinden we dan weer een combinatie van de zwarte leder, grijs alcantara en groen contrasterend stikwerk. En ja, ook hier kan je dat opvallende limoengroene kleurtje vervangen door meer behouden keuzes zoals grijs of rood.

Dat kleurtje is echter maar een begin. Aston Martin monteert ook een uitgebreide koetswerkkit die maar liefst 200 kg extra neerwaartse druk opwekt. Die omvat onder meer een opvallende vleugel, een nieuwe splitter aan de voorzijde, andere zijschorten en een compleet herwerkte wagenbodem.

Meer vermogen

Onder de kap zit nog steeds een 4l V8 met twee turbo's (ja, van Mercedes-AMG) die echter 25 pk sterker werd. De eenheid levert voortaan 535 pk. De maximale trekkracht bleef met 685 Nm hetzelfde, al wordt ze over een breder toerental gespreid. De overige componenten werden geoptimaliseerd. De veren en dempers werden stugger, de stuurinrichting is aangepast en de achttrapsautomaat werd verfijnd.

Al die aanpassingen zullen wel een invloed hebben op de prestaties maar daarover zwijgt Aston Martin dan weer in alle talen. Of je een open of gesloten versie wilt kan zelf kiezen. De Britten denken de eerste klanten al in mei gelukkig te kunnen maken. Die hebben we dan wel wat voor over. De Duitse prijzen zijn al bekend, daar kan je 2021 F1 Edition Vantage op de kop tikken vanaf 162.000 euro.