4 concepts van Jeep voor Pasen

Door: BV

Elk jaar rond pasen strijken een hele horde Jeep-fans neer in het plaatsje Moab in de Amerikaanse staat Utah. Fans van het merk houden een dagenlang evenement in dat mekka voor de 4x4-rijder.

Easter Jeep Safari

Jeep grijpt die ‘Easter Jeep Safari’ steevast aan om wat nieuwe concepten uit te testen. Dit jaar zijn er weer vier unieke Jeeps te bewonderen. En voor het eerst zit daar zelfs een elektrisch exemplaar bij.

Jeep Wrangler Magneto

De Magneto is gebaseerd op de nieuwste Wrangler Rubicon, maar hij heeft 4 accupakketten die samen goed zijn voor 70kWh. De elektromotor genereert 285pk en 370Nm en wordt hier feitelijk gekoppeld aan het reeds gekende aandrijfgeheel van Jeep. De eenheid heeft gewoon een handgeschakelde zesbak en vierwielaandrijving. Er is zelfs een reductiebak, om het koppel nog eens te maximaliseren. Volgens Jeep is de beleving dan ook gelijkaardig aan die van een conventionele auto. Schakel je optimaal dan heeft de Wrangler Magneto 6,8 seconden nodig om 60Mph (96km/u) aan te tikken. Het model is uitgevoerd in wit en blauw, heeft een verhoogde ophanging, een winch en een rolkooi.

Jeep Wrangler Orange Peelz

De Wrangler Orange Peelz dankt z’n naam ongetwijfeld aan z’n kleur. Het is een sportief exemplaar dat het stelt zonder rij- en achterruiten, halve deuren heeft, ook weer wat verhoogd is en beschikt over een voorruit van Corning Gorilla Glass. Heel sterk glas dus. Onder de kap van de tweedeurs zit de 3,6l V6 die je gewoon in het Jeep-gamma vindt. Die ontwikkelt 285pk en 353Nm.

Jeep Gladiator Rubicon Red Bare

De Gladiator is nog steeds okselfrisse pickup in het Jeep-aanbod. Dit exemplaar is extra terreinwaardig gemaakt. De aanpassing omvat niet alleen stalen bumpers, een winch, grillebescherming en speciale BFGoodrich-banden. De Amerikanen opteerden ook voor andere overbrengingsverhoudingen: Dana 44-assen met een 4,88 overbrengingsverhouding. Europeanen horen het donderen in Keulen, maar in de VS is het niet ongewoon om de eindreductie aan te passen in functie van het beoogde gebruik. Onder de kap zit hier een 3-liter V6 diesel met 260pk en bijna 600Nm, gekoppeld aan een achttrapsautomaat.

Jeepster Commando Beach uit 1968

Jeep nummer vier is een C101. Eigenlijk gaat het hier om een ‘restomod’. Van het origineel uit 1968 blijft eigenlijk alleen een deel van het koetswerk en chassis over. Voor de aandrijving tekent nu een moderne 2-liter viercilinder turbomotor. Die wekt 340pk en 500Nm op. Dat is ongeveer een vierde meer dan de productieversie van diezelfde motor.