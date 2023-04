Tesla’s aan de leiband in China omdat ze spioneren

Door: BV

Bijna elke nieuwe auto heeft camera’s. Sommige hebben er zelfs een hele hoop. En als die auto’s dan ook nog een permanenten internetverbinding onderhouden, is het theoretisch natuurlijk mogelijk dat andere mensen via die camera’s meekijken. Daarom wil het Chinese leger geen Tesla’s meer in de buurt van militaire installaties. De Chinezen betichten Tesla er immers van dat de camera’s gebruikt worden om de spioneren voor de Verenigde Staten.

Tesla’s slaan massa’s informatie op

Vanuit het standpunt van China, is de stelling misschien niet eens zo vergezocht. Dat land gebruikt als geen camera’s en databanken om z’n bevolking te controleren. Zo zijn automerken die er actief zijn (ja, ook de Europese) al sinds 2016 verplicht om gebruikersdata met de overheid te delen. Maar de kans dat de Amerikaanse overheid informatie vergaart via Tesla’s lijkt dan weer laag. Elon Musk ontkent in elk geval.

Politiek spel tussen VS en China

Waarschijnlijker is dat Tesla als politieke pasmunt wordt gebruikt voor de betichting van heel wat landen dat de Chinese technologiereus Huawei (vooral bekend om z’n mobiele telefoons) te nauwe banden heeft met de Chinese overheid. Dat bedrijf zou informatie over z’n gebruikers doorspelen aan Peking.

Niet de ver-van-je-bed-show

Het monitoren van de bevolking, belooft in de toekomst een heet hangijzer te worden. In Europa omvat de jongste evolutie van de Euro6-emissienorm immers ook een verplichting voor automerken om verbruiksinformatie van alle individuele voertuigen door te sluizen naar de overheid. Samen met de talrijke camera’s met nummerplaatherkenning (waarin Vlaanderen één van de koplopers is), is het op die manier theoretisch mogelijk om niet alleen individuele verplaatsingen, maar ook het rijgedrag in kaart te brengen. De gebruiksinformatie (niet die van camera’s) wordt om die reden immers geanonimiseerd.

Tesla houdt in elk geval gedetailleerde gebruiksinformatie van elke auto bij. Dat is geweten omdat het merk die al gebruikte in rechtszaken die tegen het automerk werden aangespannen. Dat gebeurde recent nog in Nederland, waar Tesla aan de hand van gebruikersinformatie aantoonde dat met een bepaalde auto vaak fors werd geaccelereerd.