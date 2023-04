De Mercedes supercar die er geen is, is te koop

Door: BV

In 1978 tekende designer Eberhard Shulz voor Mercedes een exotische conceptcar. Een supersportwagen met middenmotor en vleugeldeuren. Z’n lijnenspel maakte gretig gebruik van de scherpe lijnen, hoeken en de wigvorm die in die tijd modieus waren.

Mercedes CW311

Bij Mercedes zelf gebeurde weinig met de CW311 concept. Maar Shulz kreeg wel de toestemming om het model zelf te bouwen. Dat werd uiteindelijk de Isdera Imperator 108i. Nu is dat één van de zeldzaamste supercars uit de jaren tachtig en negentig. Tussen 1984 en 1993 werden er 30 van gebouwd. Ze kregen wel een Mercedes-motor onder de kap. Isdera kocht eigenlijk gewoon de dikste achtcilinder van het moment in Stuttgart, waardoor er doorheen de jaren enkele verschillende krachtbronnen hun weg naar het midden van het chassis van de Isdera Imperator vonden. In de 108i die nu te koop wordt aangeboden ligt een 5-liter.

Schakelen moet je met de hand doen. In dit exemplaar ligt een vijfbak van ZF. De prestaties zijn nog steeds modern. Naar 100 kilometer per uur accelereren neemt niet veel meer dan 5 seconden in beslag en hij stoomt door naar 283km/u.

Meer dan een half miljoen

Bonhams veilt dit exemplaar binnenkort in Monaco. Het veilighuis schat at hij tussen een half miljoen en 700.000 euro opbrengt.