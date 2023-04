Speed van Continental GT breekt alle Bentley-records

Door: BV

Bentley bouwt al 101 jaar auto’s. En met de regelmaat van de klok zit daar al eens een straf exemplaar bij. Toch was er nooit een straatauto van het merk die zo dynamisch was als deze nieuwe Continental GT Speed.

Sneller, maar ook wendbaarder

Hoewel dynamisme natuurlijk meer inhoudt dan zuivere snelheid, is dat natuurlijk wel waar de fabrikant de nadruk op legt. Dat is immers eenvoudig te kwantificeren. De grootste motor uit het Bentley-arsenaal, de 6-liter W12, wordt nu namelijk nog wat verder opgekitteld. Er wordt 24pk meer uitgeperst dan bij de standaard W12. In de Speed heb je de beschikking over 650pk en 900Nm. Samen met een herwerkte achttrapsautomaat, die nu in de sportmodus dubbel zo snel schakelt als in de versie zonder Speed, zorgt dat voor een fluksere sprinttijd naar 100km/u. Maar omdat je ook met Continental W12 al naar 100km/u kan in minder dan 4 tellen, moet je ook weer geen wereld van verschil verwachten. Deze Speed doet de geijkte oefening nu in 3,6 tellen. En hij stoomt door naar 335km/u.

De ophanging en stuurinrichting werden voor de gelegenheid aangepast. Het belangrijkste nieuws op dat vlak is de introductie van een sturende achteras. Bij lagere snelheden stuurt die in tegengestelde richting om de draaicirkel te beperken terwijl die bij hoge snelheden voor een optimale stabiliteit meestuurt met de voorwielen. Het snufje moet ervoor zorgen dat de Speed lichtvoetiger overkomt.

Agressiever uiterlijk en sportiever interieur voor Bentley Continental GT Speed

Op stilistisch vlak zijn de voornaamste wapenfeiten 22” lichtmetalen velgen, de introductie van donker aluminium voor het interieur en een interieurcombinatie waarin Alcantara een hoofdrol voor z’n rekening neemt.

Een Continental GT Speed kopen kan pas later dit jaar. De prijs is nog niet bekend, maar dat hij weer een stuk duurder wordt dan de ‘gewone’ Continental GT W12, staat boven elke verdenking.