Nederlandse Tesla-fabriek gaat dicht

Door: BV

Tesla sluit binnenkort z’n assemblagelijn in het Nederlandse Tilburg. Dat heeft nu.nl vernomen bij de fabrikant. Door het stopzetten van de assemblage-activiteiten gaan 96 banen verloren. Tesla heeft drie sites in Tilburg en stelt daar momenteel 540 mensen te werk.

Nieuwe modellen niet meer voor Tesla Tilburg

Eind dit jaar introduceert Tesla de in januari voorgestelde vernieuwde Model S en Model X in Europa. Die auto’s zullen niet langer in Nederland geassembleerd worden. De kleinere Tesla Model 3 en Model Y werden er nooit gemaakt.

Tesla Model 3 voorlopig 'made in China'

Er komen wel nog steeds in Europa gefabriceerde Tesla’s. In Duitsland werkt de Amerikaanse EV-specialist immers aan een nieuwe gigafactory. Die komt in de buurt van Berlijn. Die zal ook Model 3 produceren. Voorlopig krijgen Europese klanten echter in China gebouwde Model 3’s.

De beslissing over de Nederlandse faciliteit, die deels geassembleerde Tesla’s uit Amerika verder afwerkte, volgt op de hielen van een tanende verkoop van grote Tesla’s. De Model S en Model X vinden veel minder afnemers dan vroeger. Of de opfrisbeurt die door het bedrijf werd voorgesteld, soelaas zal brengen, moet nog blijken. Beide modellen zijn volgens de normen van de industrie rijp voor een generatiewissel. Tesla lijkt die echter nog steeds niet in de boeken te hebben staan.