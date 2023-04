Serieus?! Volkswagen wordt VolTswagen

Door: BV

Het ruikt een beetje naar een aprilgrap, maar naar verluidt het is het bittere ernst. Op de Amerikaanse website van Volkswagen verscheen heel even een persbericht over de naamswijziging.

Voltswagen

Het communiqué stelt dat de bedrijfsnaam van Volkswagen in de toekomst verandert naar Voltswagen. Een wat stuntelige verwijzing naar de toekomstige elektrificatie die de Duitse fabrikant voorop stelt. Volgens de informatie in het communiqué zullen conventioneel aangedreven Voltswagens gebruik maken van donkerblauw in het (recent vernieuwde - zie hier) logo. Voor de elektrisch aangedreven versies wordt een lichter blauw gebruikt. Een keuze die evenmin blaakt van de originaliteit. Nagenoeg alle merken omarmen, soms tot vervelens toe, blauw voor technologieën die ze als ecologisch willen promoten.

Grap of niet?

Verschillende Amerikaanse media, zochten en vonden bevestiging bij de fabrikant voor de naamswijziging. Die zou op 29 april aangekondigd worden, maar door een fout ging een communiqué te vroeg online.

Wanneer straks zou blijken dat het écht geen grap is, verandert er hier in Europa alleszins niks. De naamswijziging zou alleen in de VS in de praktijk gebracht worden.