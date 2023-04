Jeep Compass haalt frisse neus

Door: BV

Jeep heeft z’n compacte SUV Compass bijgepunt. Het model is van binnen en aan de buitenkant onder handen genomen en krijgt gemoderniseerde aandrijfcombinaties.

Facelift voor Jeep Compass

Helemaal nieuw is zelfs de opfrisbeurt van de Compass niet echt. In de herfst toonde het bedrijf namelijk al een opgefriste versie voor de Chinese markt en de visuele aanpassingen die de EU-variant te verwerken krijgt zijn nagenoeg identiek. LED-koplampen en aanpassingen aan de bumpers zijn daar het grootste nieuws.

Nieuw dashboard, meer opbergruimte

De wijzigingen aan de binnenkant zijn belangwekkender. Er is immers een dashboarddesign met een groter (8,4 tot 10,1”) centraal scherm en voor de neus van de bestuurder ook nog een 10,25” scherm dat de traditionele tellers naar de geschiedenisboeken verwijst. Het infotainment biedt onder meer stemherkenning en smartphone-integratie. De nieuwe boordplank gaat volgens Jeep efficiënter met ruimte om en daardoor krijgt je 4,4l extra opbergruimte.

Automatisch rijden, niveau 2

Ook de schuif met elektronische hulpmiddelen wordt verder opengetrokken. De auto heeft voortaan in de smiezen wanneer je slaperig wordt, leest verkeersborden, detecteert voetgangers en fietsers en gaat desnoods zelf in de ankers. En omdat de radargestuurde cruise-control nu ook gecombineerd wordt met een functie die je in het midden van een rijstrook houdt, mag de Compass autonoom rijden van niveau 2 claimen.

Vierwielaandrijving voor plug-in

Onder de kap zit nog een 1,6l diesel - een almaar grotere zeldzaamheid ) met 130pk en een handbediende zesbak. Daarnaast is er nog een 1.3l die bestaat in vermogensversies met 130 en 150pk en naar keuze wordt gepaard aan een handbak of een geautomatiseerde bak met dubbele koppeling. Al die versies slepen zich uitsluitend aan de voorwielen door het verkeer. Vierwielaandrijving is voortaan het privilege van de stekkerhybrides die 4xe op de koffer krijgen. De elektromotor drijft daar immers de achterwielen aan. De Compass-met-stekker bestaat ook in twee versies: met 190 of 240pk.