Mercedes houdt CLS bij de tijd

Door: BV

De huidige generatie (de derde) van de Mercedes CLS werd pas eind 2017 voorgesteld. De Duitsers zijn er met hun opfrisser dus behoorlijk snel bij. Misschien is het model niet meer zo populair als het eens was…

Facelift volgens het boekje

De aanpassingen aan de buitenzijde liggen allemaal voor de hand. De CLS had al horizontale achterlichten, dus een ingreep zoals bij de jongste evolutie van de E-Klasse was er niet nodig. Een paar nieuwe kleuren, andere velgen, een sportievere voorbumper en een nieuwe grille. Meer was niet nodig.

Aan de binnenzijde wordt het recept eveneens trouw gevolgd. Dat betekent dat de nadruk ligt op nieuwe bekledingsmogelijkheden en andere sierlijsten. Er is eigenlijk maar één echte nieuwigheid: het stuur. En dat zie je eigenlijk ook niet. Er zitten nu meer sensoren ingewerkt. Mercedes hoopt dat de rijhulpmiddelen minder irritant zullen zijn als de auto beter kan detecteren of je je handen écht aan het stuur hebt. Over dat stuur hadden we het hier al eens uitgebreid.

En onder de kap?

Onder de kap dan… daar krijgt de instapper een 1.9l viercilinder diesel die 191pk en 400Nm sterk wordt. Er is ook een 2-liter met 265pk en 550Nm of een drieliter zes-in-lijn met 330pk en 700Nm. Benzines zijn er met 300pk en 400Nm, ook dat is een viercilinder. Een zespitter is er voor wie 367pk en 500NM nodig heeft en er is ook nog een AMG-variant die eigenlijk dezelfde centrale heeft, maar in dat geval opgekitteld tot 435pk en 520Nm. Die CLS 53 heeft niet alleen de negentrapsautomaat maar ook nog eens vierwielaandrijving en kan naar 100km/u in 4,5 seconden.