Duizend elektrische auto’s verkommeren in veld in Frankrijk

Door: BV

Nogal wat overheden zien graten in autodeelformules. Die bieden vooral een verstedelijkte bevolking toegang tot automobiliteit, terwijl lang niet iedereen een auto hoeft te hebben. Rij je weinig, dan is het ook een pak goedkoper dan zelf een auto bezitten. Vanzelfsprekend zijn zo’n deelauto’s bij voorkeur elektrisch. Overal ter wereld lopen al geruime tijd proefprojecten met autodeeldiensten. Het succes ervan is erg wisselend.

Bluecar was grote flop

In 2013 werd in Frankrijk Bluecar aangekondigd. Een autodeelproject dat de mobiliteit in enkele grote Franse steden (Parijs, Lyon en Bordeaux) wilde omvormen. Daarvoor werden meer dan 1.000 elektrische autootjes aangekocht. Het initiatief bleek echter fors verlieslatend. Er werd onvoldoende gebruik van gemaakt en wie het wel gebruikte, bleek soms niet het nodige respect op te kunnen brengen voor de voertuigen.

Altijd aan het stopcontact

Ook de technologie, die naar hedendaagse normen al verouderd is, bleek niet opgewassen tegen het gebruik. De accu’s van de Bluecars moest immers binnen een bepaald temperatuursbereik gehouden worden. De batterijen van elektrische auto’s riskeren immers schade als ze het te koud of te warm krijgen. Bijna alle elektrische auto’s gebruiken energie uit de accu om bij te warmen of te koelen wanneer nodig. De auto’s van Bluecar niet. Die moesten daarom altijd in het stopcontact zitten.

Niemand wil de auto’s

Het experiment werd uiteindelijk afgevoerd. In mineur. Een deel van de auto’s werd verkocht aan particulieren, maar er was te weinig interesse om ze allemaal van de hand te doen. Meer dan 1.000 afgedankte elektrische auto’s staan inmiddels al drie jaar in een veld in het Franse Romorantin.

Lekkende batterijen zijn ramp voor milieu

Inmiddels groeit er volgens nieuwssite Today24 grote bezorgdheid over de ecologische implicaties. De batterijen riskeren immers ernstige milieuschade op te leveren. De auto’s zouden gerecycleerd moeten worden, maar dat gebeurde vooralsnog niet. Het is niet duidelijk of dat op dit ogenblik überhaupt al kan. Er zijn voldoende faciliteiten om kleine batterijen te recycleren, maar de recyclage van accu’s van elektrische auto’s bevindt zich veelal nog in een experimenteel stadium.

Beeld: Vega Gex via Twitter