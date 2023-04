Sportieve saus voor Skoda Octavia

Door: BV

Tegenwoordig valt 43% van alle nieuwe auto’s die in Europa aan de man gebracht worden onder de SUV-noemer. Maar er zijn ook nog conventionele modellen die aardig stand houden. Skoda’s Octavia bijvoorbeeld. En in Mlada Boleslav doen ze er alles aan om zo veel mogelijk klanten te verleiden. De Octavia is er daarom voortaan ook als Sportline.

Hetzelfde, maar anders

Zo een stijlpakketje heeft niet zo veel ambities. Het verandert immers niks aan de basis, maar wil met een verschillend sausje toch voor een andere beleving zorgen. Een beetje zoals een kipnugget toch anders smaakt met ketchup of met chilisaus.

De peper komt in dit geval vooral van glanzend zwarte accenten. Daarnaast zijn er aangepaste velgen, nieuwe bumpers, verschijnt er een subtiel achterspoilertje en rij je standaard op 17-duims zwarte velgen die je optioneel kan opdrijven tot 19-duims. Binnenaanpassingen beperken zich eveneens tot een sierlijstje, een dorpellogo en een Sportline-badge.

Nieuwe motor voor Skoda Octavia

Je kan het stijlpakketje aanstippen op bijna alle versies van de Octavia, wat betekent dat het brede aanbod onder meer benzine, diesel, gas (CNG) en stekkerhybrides omvat. Aan dat palet wordt nu ook een 2-liter TSI met 190pk toegevoegd. Die tweeliter was er al, maar alleen in combinatie met RS-labels en meer vermogen. Die nieuwe tweeliter wordt een zeldzaamheid, al was het maar omdat ze hem in Tsjechië altijd zullen combineren met een automaat met vierwielaandrijving.