Dit is de nieuwe Citroën C5 X

Door: BV

Citroën introduceert later dit jaar een compleet nieuwe C5 X. Dat wordt het nieuwe vlaggenschip van de Franse fabrikant.

De Citroën C5 was tot 2016 beschikbaar als sedan of break. Het model volgde op een lange reeks klassiek gelijnde ruime middenklassers van het merk, voorafgegaan door onder meer de Citroën Xantia en de Citroën BX. Maar anno 2021 wordt de C5 een crossover. In Europa is nu al 43% van alle nieuw ingeschreven auto’s voorzien van een SUV-achtig koetswerk. Vijf jaar geleden, toen de laatste C5 met conventionele proporties met pensioen werd gestuurd, was dat nog slechts een kwart.

Nieuwe C5 X is groot

De nieuwe C5 X lijkt zich aan de zijde van de reeds bestaande C5 Aircross te positioneren. Die Aircross trekt een minder subtiele SUV-kaart. Deze nieuwe X is een zachtere, subtielere crossover. Hij is best groot. Van kop tot staart meet de Citroën 4,8m terwijl hij ook 1,86m breed en 1,48m hoog is. De wielbasis is met 2,78m behoorlijk groot en Citroën tekende het model met een grotere achteroverhang dan vooroverhang, wat volgens het merk zelf een dynamisch profiel oplevert. Het is ook best opmerkelijk, aangezien het merk decennia lang een punt maakte van het precies het tegenovergestelde. Citroëns hadden bijna altijd een ruime vooroverhang en een opvallend korte achterbouw. De maatvoering die hier werd gekozen, bood in elk geval een oplossing voor de grote bagageruimte die het lastenboek dicteerde. Er past ruim 500l in de koffer.

Comfort is belangrijk, tenzij je dat niet wil

Citroen rept met geen woord over de architectuur van de ophanging, hoewel het voor topversies wellicht gaat over een structuur die de obligate McPhersons vooraan combineert met een volledig onafhankelijke achterophanging. Of ook de instapversies die technisch superieure achtertrein krijgen, is onduidelijk. Wat wel zeker is, is dat Citroën ook deze C5 X voorziet van het ‘advanced comfort’ veersysteem van Citroën. Dat is een conventionele schokdemper met een extra kamer. In combinatie met een zachtere vulling voor de zetels moet dat een weggedrag opleveren dat een beetje doet denken aan het (compleet verschillende) hydraulische veersysteem van weleer. Er is nu ook een primeur, want Citroën combineert die demper nu voor de eerste keer met een sturing, waardoor je het zweverige comfort met een simpele druk op de knop kan elimineren.

Het interieur wil een serene ervaring zijn, niet alleen dankzij het reeds aangehaalde zitcomfort, maar ook door de technologie ‘slim’ te integreren. Je C5 X is altijd up-to-date want hij wordt voortaan draadloos geupdated, net als een telefoon of en laptop. Citroën hecht daar veel belang aan. Ook de head-up-display met kleurenscherm was een belangrijk element tijdens de presentatie.

Wat zit er onder de motorkap?

Citroën belooft traditionele motoren, maar ook geëlektrificeerde aandrijfvormen. Een geheel elektrische versie staat, in tegenstelling tot bij de recent geïntroduceerde Citroën C4, niet op de planning. Het topmodel wordt een stekkerhybride die een 1,6l viercilinder combineert met een elektromotor voor maximaal 225pk. Het puur elektrische rijbereik zal naar schatting 50 kilometer bedragen.

Wanneer komt de nieuwe Citroën C5 X in Europa op de markt?

Het nieuwe model is nu voorgesteld, maar het duurt nog wel even voor hij er effectief is. Pas tegen het einde van het jaar zal Citroën de orderboeken openen. Het duurt ook wel even alvorens het model hier geraakt. De productie gebeurt immers in China.