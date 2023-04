Polestar 2 vanaf nu goedkoper

Door: BV

Polestar breidt het aanbod van de oorspronkelijk als Volvo ontworpen Polestar 2 uit met drie nieuwe varianten. Het gaat om twee nieuwe aandrijflijnen, twee accusets en wat minder belangrijke optionele uitrustingspacks. Dat maakt de in China gefabriceerde elektrische auto toegankelijker voor een breder publiek.

Lancering niet zo probleemloos als Polestar laat uitschijnen

De lancering van de Polestar 2 oogstte volgens de fabrikant niets dan lof bij klanten en pers. Toch werd ze ook door problemen geplaagd. Zo moest elke geleverde Polestar terug naar de fabrikant (in de praktijk is dat dan een werkplaats van zustermerk Volvo) omdat het risico bestond dat ze stil zouden vallen. En ook over de veel bejubelde duurzaamheid, kan een boompje opgezet worden.

Nog meer ‘vegan’

De nieuwe versies van de Polestar krijgen standaard bedrukt textiel dat ‘gemaakt is uit veganistisch materiaal’. Op die manier willen de Chinezen blijven benadrukken hoe goed een Polestar wel is voor de planeet. Vorig jaar introduceerde Polestar ook al namaak ‘vegan’ leder.

Hoeveel kost de Polestar 2?

De nieuwe versies maken de elektrische sedan in elk geval wel betaalbaarder. De goedkoopste versie (Standard Range Single Motor) is er nu vanaf 45.900 euro. Een grotere accu kost je precies 4.000 euro extra en wie daar dan nog een tweede elektromotor aan wil toevoegen, moet er nog eens 4.000 euro bijdoen.

Je kan een Polestar alleen online bestellen.