Herkenbare foto maken van verkeersongeluk? 15.000 euro boete

Door: BV

Een wetsvoorstel van Vooruit wil een einde maken aan het ramptoerisme bij een verkeersongeval. Foto’s van een verkeersongeluk waaruit kan afgeleid worden wie het slachtoffer is, moet verboden worden, zegt de partij.

Selfie naast brancard

Op de website van Vooruit wordt het voorstel geïllustreerd met een relaas van een zwaar verkeersongeval met een spookrijder vorig jaar in Houthalen-Helchteren. Volgens politieverslaggeving stonden daar mensen te drummen om foto’s te maken en te filmen. Een jonge vrouw zou zelfs een selfie hebben genomen met een slachtoffer dat werd afgevoerd op een brancard.

Beschermen van slachtoffers en hun familie

Het wetsvoorstel moet vooral slachtoffers en hun familie beschermen. De partij argumenteert dat het bijzonder pijnlijk moet zijn om via sociale media te weten te komen dat een naaste betrokken was bij een ongeval. Om die reden moeten niet alleen foto’s en video’s waarop het aangezicht van de slachtoffers herkenbaar is, in de ban. Ook andere manieren waarop iemand herkenbaar kan zijn, aan de auto of de kledij bijvoorbeeld, moeten volgens Vooruit bestraft worden. Alleen voor academische doeleinden, justitie, politie en journalisten kan een uitzondering gelden.

Monsterboete of twee jaar cel

Wie betrapt wordt, zou een boete riskeren van 15.000 euro of een gevangenisstraf van twee jaar. Hoe de andere politiek partijen reageren op het voorstel, is nog niet duidelijk.