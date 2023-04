Slecht EuroNCAP botsrapport voor Dacia Sandero

Door: BV

De nieuwe Dacia Sandero (zie test hier), breekt al van meet af aan potten in de verkoopstabellen. De prijs is voor heel wat particulieren immers een belangrijk aankoopcriterium. Maar veiligheid is dat ook. En de botsproefresultaten van onafhankelijk veiligheidsinstituut EuroNCAP zijn weinig rooskleurig: het model moet het met amper twee sterren (op een maximum van vijf) stellen. Dat is niets om over naar huis te schrijven.

4 op 5 voor bescherming inzittenden

Het botsresultaat van de nieuwe Sandero is echter genuanceerder dan de score laat uitschijnen. Zo haalt de compacte middenklasser van Dacia een score van 4 op 5 voor zowel de bescherming van volwassenen aan boord als die van kinderen. De aanrijding met een zwakke weggebruiker werd dan weer beoordeeld op 3 op 5.

Niet voldoende elektronische hulpmiddelen

De Sandero valt met andere woorden vooral door de mand wanneer het op veiligheidssnufjes aankomt. Hij beschikt wel over een dodehoekwaarschuwing en een automatisch noodremsysteem, maar bijvoorbeeld niet over verkeersbordherkenning, rijstrookherkenning of een radargestuurde cruise-control. De jongste jaren legt de EuroNCAP erg veel nadruk op de aanwezigheid van elektronische rijassistentie.

De laagste score is bepalend voor het resultaat

In recente tijden hanteert de EuroNCAP een strategie waarbij de normering permanent wordt aangescherpt. Dat zorgt ervoor dat botsproefresultaten van een paar jaar geleden nu al niet meer vergelijkbaar zijn met die van vandaag. We website van EuroNCAP biedt niet zelden een herberekening aan van oude resultaten naar een hedendaagse score.

Tijdens de jongste evolutie van de scorepolitiek werd besloten dat de laagste score bepalend werd voor het algemene botsresultaat dat in de communicatie door EuroNCAP wordt gebruikt.